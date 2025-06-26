Вихід фільму в прокат заплановано на 10 жовтня 2025 року.

Кінокомпанія Paramount Pictures показала трейлер кримінальної комедії "Покрівельник" (Roofman), заснованої на неймовірній реальній історії американця Джеффрі Манчестера.

Колишній армійський рейнджер і батько, який опинився в складній життєвій ситуації, прославився на всю країну тим, що він грабував ресторани мережі McDonald's, вирізаючи дірки в їхніх дахах, за що отримав прізвисько Roofman. Після втечі з в'язниці він таємно жив в магазині іграшок Toys "R" Us протягом шести місяців, плануючи свій наступний крок. Але коли він закохався в розлучену матір Лі, приваблену його незаперечною чарівністю, Джеффрі стало набагато складніше жити подвійним життям.

Головні ролі у фільмі зіграли Ченнінг Татум ("Кліпни двічі", "Дедпул і Росомаха", франшизи "Супер Майк", "Мачо і ботан") і Кірстен Данст ("Інтерв'ю з вампіром", "Сила собаки", "Повстання штатів", франшиза "Людина-павук", серіал "Фарго").

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Також у стрічці задіяні Бен Мендельсон ("Пограбування казино", "Місце під соснами", "Темні часи", "Капітан Марвел"), Пітер Дінклейдж ("Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі", "Аферистка", "Месники: Війна нескінченності", "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", серіал "Гра престолів"), Узо Адуба (серіали "Помаранчевий – хіт сезону", "Резиденція"), Джуно Темпл ("Однокласниці", "Місто гріхів 2", серіали "Форго", "Тед Лассо"), Лакіт Стенфілд ("Неограновані коштовності", "Ножі наголо", "Іуда і чорний месія"), Тоні Револорі ("Готель "Гранд Будапешт", "Крик 6", франшиза "Людина-павук", серіал "Дім із прислугою") та інші.

Зняв фільм американець Дерек Сієнфренс ("Валентинка", "Місце під соснами", "Світло в океані"). Також він є співавтором сценарію до фільму "Звук металу", який був номінований на "Оскара" в категорії "Найкращий оригінальний сценарій".

Вихід фільму в прокат заплановано на 10 жовтня 2025 року.

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