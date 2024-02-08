В український прокат фільм вийде 11 квітня 2024 року.

Вийшов український трейлер воєнного бойовика "Повстання Штатів" (Civil War) від режисера та сценариста Алекса Ґарленда, який раніше зняв фільми "Ex Machina", "Анігіляція" та "Чоловічий рід", а також написав сценарій до фільму "28 днів потому" та роман "Пляж", за яким знято однойменний фільм з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.

Як повідомила прес-служба кінодистриб’ютора Green Light Films, в український прокат фільм, що завдяки бюджету в 75 млн доларів стане найдорожчим блокбастером студії А24 ("Все завжди і водночас", "Місячне сяйво", "Сонцестояння", "Лобстер"), вийде 11 квітня 2024 року.

В своїх роботах Ґарленд завжди демонструє унікальне віддзеркалення світу, і "Повстання Штатів" не стало виключенням. Дія приголомшливого екшену про США недалекого уявного майбутнього розгортається на фоні ескалації громадянської війни під час правління президента, який залишається на третій термін та ігнорує протести громадян. Команда військових кореспондентів подорожує країною, фіксуючи швидку ескалацію внутрішнього розколу та його наслідки як для всієї держави, так і для звичайного цивільного населення всередині неї.

Головні ролі у фільмі виконали Кірстен Данст ("Меланхолія", "Інтерв'ю з вампіром"), Нік Офферман (серіали "Парки та зони відпочинку", "Останні з нас"), Вагнер Моура (серіал "Нарко"), Джессі Племенс (фільм "Сила собаки", серіали "Пуститися берега", "Любов і смерть"), Соноя Мідзуно ("Ex Machina", "Шалено багаті азіати"), Стівен Гендерсон ("Дюна", "Усі страхи Бо"), Карл Глусман ("Неоновий демон", "Любов") та зірка байопіка "Прісцилла" Кейлі Спейні.

Як раніше повідомляв УНІАН, також 11 квітня в український прокат вийде coming-of-age драма "Я і Фелікс", що є повнометражним ігровим дебютом української режисерки та письменниці Ірини Цілик.

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