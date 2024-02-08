В український прокат фільм вийде 11 квітня 2024 року.

Вишов трейлер української coming-of-age драми "Я і Фелікс", що є повнометражним ігровим дебютом української режисерки та письменниці Ірини Цілик. Вона відома за документальним фільмом "Земля блакитна, ніби апельсин", що у 2020 році отримав премію за найкращу режисуру на фестивалі "Санденс", а також ще низку престижних нагород і номінацій.

Драма "Я і Фелікс", знята за мотивами книжки "Хто ти такий?" українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха (та чоловіка Цілик), розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х. В центрі сюжету – його стосунки із сім’єю, друзями, першим коханням і з колишнім контррозвідником Феліксом, який служив під час війни в Афганістані.

"Це дуже особливий для мене момент – зустріч фільму з українськими глядачами, для яких він найперше і створювався. Цю стрічку сміливо можна назвати глядацькою, хоча водночас це авторське кіно. Тож я сподіваюся, що в кінотеатри прийдуть дуже різні люди. Бо цей фільм не є похмурою депресивною драмою. У ньому багато легкості, гумору, кольорів, знайомої вам музики. Я сподіваюся, цей досвід стане для багатьох доволі щемкою емоційною мандрівкою", – розповіла Цілик.

Як зазначає прес-служба Kinomania Film Distribution, для трьох головних героїв ця стрічка стала дебютом в українському кіно: Тимофія зіграли Андрій Чередник (син Цілик і Чеха) та Владислав Балюк. Роль Фелікса виконав український письменник і поет Юрій Іздрик. У фільмі також зіграли Володимир Гладкий ("Дільничий з ДВРЗ"), Андрій Ісаєнко ("Щедрик", "Кіборги", "Захар Беркут"), Анастасія Карпенко ("Як там Катя?", "Лікар Ковальчук") та інші.

Світова прем’єра фільму "Я і Фелікс" відбулася на 38-му Варшавському міжнародному кінофестивалі, а перший український показ – в межах Київського тижня критики у 2022 році. Фільм також отримав спеціальну нагороду 53-го італійського кінофестивалю Giffoni у категорії Generator +16 (The CGS AWARD), спеціальну відзнаку FILMFEST HAMBURG від КМКФ "Молодість" та відзнаку в конкурсі ігрового кіно Ukraina Festiwal Filmowy у Варшаві.

За словами куратора програми "Фокус: Україна – Велика Британія" 8 Київського тижня критики Річа Клайна, "Я і Фелікс" – це "фільм із глибокими деталями, які роблять героїв та ситуації яскравими й такими, що дозволяють побачити радощі людей, життя яких перевернула війна. Потужні спогади 90-х надають фільму майже позачасової якості, проводячи несподівані паралелі з теперішніми подіями".

В український прокат фільм вийде 11 квітня 2024 року.

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