Прем'єра фільму запланована на 20 травня.

Культова незалежна кіностудія А24 випустила перший трейлер драматичного трилера Men.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі студії.

Головні ролі у фільмі виконали канадська акторка Джессі Баклі та актор Рорі Кіннір.

Зйомки фільму проходили у Великобританії з 19 березня по 19 травня 2021 року. Прем'єра фільму запланована на 20 травня цього року.

Фільм Men: трейлер

Фільм Men: що відомо про картину

Режисером фільму виступив Алекс Гарленд, який зняв "З машини", "Анігіляцію", "28 днів потому" і "Пляж".

Це його перший художній фільм після "Анігіляції", яка вийшла у 2018 році.

Сюжет. Фільм розповідає про молоду жінку, яка переживає смерть колишнього чоловіка. Вона відправляється у тихе село, де на неї чекають лячні та загадкові події, а також переслідують видіння...

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