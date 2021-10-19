Вартість квитків стартує від 1999 гривень.

Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн виступить у Києві в рамках європейського туру з новим шоу "Ich Hasse Kinder" ("Я ненавиджу дітей").

Квитки на подію вже можна придбати онлайн, пише видання СЛУХ.

Концерт відбудеться 18 січня 2022 року у Stereoplaza. Вартість квитків – від 1999 гривень у фан-зоні та до 12 999 гривень у VIP-зоні.

Ліндеманн раніше виступав з військовим оркестром РФ і зняв провокативний кліп на тему російської радянської спадщини, а також кліп на хіт радянського артистка "Моє улюблене місто" російською для фільму Тимура Бекмамбетова "Дев'ятаєв".

У серпні 2021 року під час гастролів на замовлення російських політиків у готель до Ліндеманна навідалися місцеві правоохоронці.

У Росії неодноразово порушували питання видачі німцю російського громадянства за особливу лояльність до країни.

Ліндеманн народився в окупованій СРСР частині Німеччині – Німецькій Демократичній Республіці. В інтерв’ю росіянам цей час артист згадував як "гнітючу атмосферу і неможливість виїхати з країни".

"По-друге, жорстка регламентованість життя. Та ж піонерська організація, до якої треба було входити. Загалом, все те, що було у Радянському Союзі. Але на іншій чаші ваг – почуття братерства и взаємодопомоги", – розповідав німець.

А на запитання про ставлення до санкцій ЄС проти Росії за окупацію частини українських територій Ліндеманн відповідав, ухиляючись: "Ми живемо у дуже важкий і страшний час. І неважливо, у якій країні та на якому шматочку землі ми зараз перебуваємо. У всьому світі зараз відбувається бозна-що. І краще не стане".

Кривавого диктатора "червоного режиму" Володимира Леніна фронтмен Rammstein називав "прекрасним", і що саме Ленін "у відповіді за все, що коїться сьогодні у світі".

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Автор: Яна Ставська