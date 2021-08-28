Один з представників Rammstein був затриманий.

До фронтмена гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, який перебуває в Росії з гастролями, посеред ночі прийшли російські силовики.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Слідчі дії силовики провели вночі комплексі "Завидово" у Тверській області, де поселили музиканта.

Один з представників Rammstein був затриманий після конфлікту з оперативниками.

До Росії Тілль приїхав, зокрема, на концерт на підтримку партії "Родіна". 4 і 5 вересня Тілль Ліндеманн виступить на "топовому" фестивалі в Москві разом з військовими оркестрами.

19 серпня у Держдумі РФ допустили, що німцю, який дуже любить росіян, можуть надати російське громадянство.

Ліндеманн неодноразово висловлював свою прихильність до Росії та культури СРСР. Раніше він опублікував кліп до каверу на хіт "улюблене місто" Марка Бернеса російською мовою.

Кавер виявився саундтреком до нового фільму Тимура Бекмамбетова "Дев'ятаєв", який скоро вийде в прокат в Росії.

Автор: Іван Бойко