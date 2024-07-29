Актор знову зіграє роль у "Месниках".

Відомий американський актор Роберт Дауні-молодший, який зізнався, що його кращі роботи в Marvel були непоміченими, повернувся до кіновсесвіту Marvel. "Залізна людина", яку було вбито у "Месниках: Завершення", знову зіграє у наступних частинах картини, але в зовсім іншій ролі.

Як пише видання Independent, наступна роль актора – Доктор Дум – один із супротивників "Фантастичної четвірки". Він зіграє у двох фільмах 2026 та 2027 року. Йдеться про "Месники: Судний день" та "Месники: Таємниці війни".

На сцені фестивалю Comic-Con у США Дауні-молодший з'явився в образі свого героя Доктора Дума. До речі, наразі саме цей герой вважається найбільшим лиходієм у кіновсесвіті Marvel. Актор опублікував у своєму Instagram декілька кадрів з події.

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"Нова маска, те саме завдання", – написав Роберт.

Однак не всі шанувальники супергеройського всесвіту зраділи поверненню Дауні-молодшого. На Comic-Con фани щиро зраділи звістці, але в мережі реакція була більш "холодною" та навіть обурливою. Чимало глядачів написали, що залученням актора до нових "Месників", Marvel намагається відродити франшизу, яка, на їхню думку, занепадає.

"Можливо, це спрацює, але наразі це схоже на відчайдушний крок, щоб знову збудити людей. Мені подобається Роберт Дауні-молодший... але це схоже на відчай", – написав один з шанувальників.

Дехто розчарований, що знаменитість повертається до ролі лиходія після отримання "Оскара" за зйомки у фільмі "Оппенгеймер".

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"Можливо, я в меншості, і це зовсім не приниження величі Дауні-молодшого, якого я люблю, але це виглядає так ліниво. Я не кажу, що це не спрацює, тому що це, безумовно, може спрацювати, але... Я зовсім не в захваті", – додав інший фан.

Разом із негативними коментарями було й немало позитивних. Багато хто називає повернення артиста в Marvel "історичним рішенням" і з нетерпінням чекає на нових "Месників".

"Роберт Дауні-молодший у ролі Доктора Дума - це найкраще, що я можу собі уявити у світі Marvel, насправді", – зазначив прихильник.

До слова, вперше Дауні з'явився у кіновсесвіті Marvel у 2008 році в ролі "залізної людини". Після тріумфу та світового визнання він зіграв цю роль у 10 фільмах. Після вбивства героя Роберт заявляв, що радо повернеться у Marvel, назвавши кіновсесвіт "невіддільною частиною його ДНК".

Нагадаємо, раніше Роберт Дауні-молодший надягнув шкарпетки з написом "Росія".

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