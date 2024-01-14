За його словами, кращі стрічки оминули достатньою увагою глядачів через жанр.

Роберт Дауні-молодший зізнався, що почувався "вразливим" після зйомок "Месників: Фінал". На його думку, деякі його кращі роботи були недооціненими через жанр.

Як розповів Дауні-молодший у коментарі журналу Variety, стан "вразливості" поглибив провал "Дивовижної подорожі доктора Дуліттла" у прокаті. Проте актор вважає, що зрештою ситуація пішла йому на користь.

"Після стільки років у коконі Marvel я відчув себе вразливим. Одні з моїх найкращих акторських робіт були у MCU, але вони пройшли непоміченими через жанр. У результаті я надав собі послугу, оскільки що вся моя впевненість випарувалася. З-під мене ніби висмикнули килим, і я знову став людиною, яка готова вчитися", - зазначив актор.

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Серйозна криза в Marvel

Кінокомпанія Marvel, яка вже за тиждень випустить свій новий фільм "Марвели", схоже, переживає серйозну кризу і намагається знайти шляхи виходу з неї.

Як пише в своїй великій статті видання Variety, у вересні цього року група креативників Marvel, включаючи керівника студії Кевіна Файгі, зібралася в Палм-Спрінгс на щорічну виїзну подію студії. Однак на відміну від попередніх років, атмосфера на зустрічі була тривожною через цілу низку проблем, які зараз переживає студія.

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