Фани помітили у зірки шкарпетки Adidas з написом "Россия", створені у співпраці з дизайнером Рубчинським.

Голлівудський актор, виконавець ролі Залізної людини Роберт Дауні-молодший оскандалився в мережі завуальованою підтримкою Росії.

Фото з відпочинку Роберта Дауні опубліковано на сторінці фанів актора у Twitter.

Проте користувачі соцмережі помітили у зірки шкарпетки Adidas з написом "Россия", створені у співпраці з дизайнером Рубчинським.

Чи знав актор, що написано на його шкарпетках, наразі невідомо, але фани так захопились, що навіть жовто-блакитний рюкзак не врятував зірку від хейту:

"Він підтримує Росію? Там напис "Росія" на його шкарпетках"

"Ей, що за… Навіщо ви надягнули ці шкарпетки?"

"Ви підтримуєте Росію? Що ви про це думаєте? Ви на боці Танатосу?"

"Добре, що тоді переміг Капітан Америка".

"Шкарпетки "Росія"? Серйозно? Ти поганець, Роберте!! Не Залізна людина -а людина-лайно, не Шерлок – Shitlock. О, тобі варто повчитися у Камбербетча, як бути справжнім Шерлоком!".

"Шкарпетки "Росія"... Роберт підтримує фашистську Росію? Ганьба".

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Ввечері, 25 серпня, Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття атак окупантів на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському та Південнобузькому напрямках.

Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.

Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".

Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.

25 серпня також стало відомо про підписання Путіним указу щодо збільшення чисельності складу ЗС РФ, хоча, переконаний генерал Романенко, для відновлення втрачених ресурсів ворогу знадобиться багато часу.

ЗСУ ліквідували вже 45 850 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.

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