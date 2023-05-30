На території країни-агресора його показують як "досеансне обслуговування".

Росіяни вкрали український мультфільм "Мавка. Лісова пісня". Після початку повномасштабної війни всі кіновиробники світу перестали співпрацювати з кінотеатрами країни-агресора. Однак ті продовжують транслювати і голлівудські кінострічки, і українські, незаконно завантажуючи їх через торренти.

Як повідомили творці фільму MAVKA, росіяни анонсували показ "Брати Супер Маріо в кіно". Продаючи квитки на цю кінострічку, вони включають до переліку послуг так зване "досеансне обслуговування". Під даними "обслуговуванням" мається на увазі показ фільму "Мавка. Лісова пісня".

"У кінотеатрів Росії немає дозволу на показ ні голлівудських блокбастерів, ні українських фільмів. Відтак, "Мавка" стала частиною нової схеми тіньового прокату в Росії. Вони продають квитки на один фільм, але показують інший і називають це "досеансним обслуговуванням". Але анонси показів нашого фільму - муляж, адже у країни-терориста немає доступу до нашого мультфільму і тим більше прав на його дистрибуцію. Але для нецивілізованої країни правил і законів немає. Краде і у нас, і у Голлівуду. Будьте уважні, свідомі і споживайте ліцензійний контент. Адже чесність і прозорість - те, що відрізняє нас від них", - заявили творці "Мавки".

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Про фільм "Мавка. Лісова пісня"

"Мавка. Лісова пісня" - це український мультфільм, створений за підтримки Держкіно та Агентства США з міжнародного розвитку. Кінострічку показували не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу, де вона сміливо встановлювала рекорди за кількістю викуплених квитків і викликала захоплені відгуки як дітей, так і дорослих.

Нагадаємо, з лютого з онлайн-кінотеатрів Росії вилучили фільми всесвіту Гаррі Поттера.

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