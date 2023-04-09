На даний момент український мультфільм транслюють в кінотеатрах більш ніж 80 країн світу.

Український ЗD-мультфільм за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів народної міфології вийшов 2 березня 2023 року. За місяць він встановив рекорди за переглядами не тільки у себе на батьківщині, але і по всьому світу.

"Мавка. Лісова пісня" зараз в прокаті в понад 80 країнах на різних континентах. Нещодавно мультфільм представили в кінотеатрах Австралії та Нової Зеландії. Через півтора тижні "Мавку" можна буде побачити на екранах Італії та Нідерландів.

У перший день прем'єри українського мультфільму у Франції він став лідером за переглядами. У соціальних мережах французи пишуть, що вони в захваті від "Мавки".

"Станом на 4 квітня на мультфільм у Франції було продано 160 827 квитків. Це означає другий за результативністю стартовий вікенд в національному французькому прокаті в 2023 році, п'яте місце в національному бокс-офісі Франції за тиждень і 5% французького кінотеатрального ринку", - повідомили в Держкіно.

Реакція глядачів у соцмережах

"Духовний фільм. Схожий на "Аватар", але з меншою кількістю непотрібного насильства. Фільм для дітей і дорослих. Він торкнувся мого серця"

"Я пішла зі своїм 6-річним сином, якому мультфільм сподобався. Персонажі милі, історія наповнена поворотами і мораллю, очевидною навіть для дітей"

"Цей фільм вже в кінотеатрах. Я не могла дочекатися, щоб побачити його. Українська студія виконала приголомшливу роботу, анімація має чудовий вигляд!"

Нагадаємо, що мультфільм "Мавка. Лісова пісня" був створений за підтримки Держкіно та Агентства США з міжнародного розвитку. Перший тиждень показів приніс творцям фільму майже 25 мільйонів гривень, що стало рекордом касових зборів серед вітчизняних релізів.

Раніше УНІАН писав, що "Мавка. Лісова пісня" побила рекорд і стала найкасовішим українським фільмом.

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