Вийшов трейлер 4 сезону 'Теда Лассо': на глядачів чекає неочікуваний поворот сюжету

Прем'єра четвертого сезону серіалу запланована на 5 серпня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV показав трейлер четвертого сезону спортивної комедії "Тед Лассо" (Ted Lasso), творцем і виконавцем головної ролі якої є американський комік Джейсон Судейкіс ("Нестерпні боси", "Ми – Міллери").

Вже відомо, що у новому сезоні на харизматичного тренера Теда Лассо чекає нова радикальна зміна у кар'єрі, сповненя болючих викликів та кумедних ситуацій: тепер він тренуватиме жіночу футбольну команду "Річмонд".

Також до своїх ролей повернулися Ханна Уоддінгем (Ребекка Велтон), Джуно Темпл (Кілі Джонс), Бретт Голдштейн (Рой Кент), Брендан Хант (тренер Борода) та Джеремі Свіфт (Леслі Гіґґінс).

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Серед нових імен у касті – Таня Рейнольдс (серіал "Статеве виховання"), Джуд Мек ("Знову в діїі"), Фей Марсей (серіали "Гра престолів", "Андор"), Ешлінг Шаркі ("Світ Юрського періоду: Домініон"), Еббі Герн ("Енола Голмс 2", серіал "Гострі картузи") та Грант Філі ("П'ять ночей у Фредді", серіал "Обі-Ван Кенобі").

Прем'єра четвертого сезону серіалу запланована на 5 серпня 2026 року. Він налічуватиме десять епізодів, що виходитимуть по одному раз на тиждень.

"Тед Лассо" – цікаві факти про серіал

В центрі сюжету серіалу – харизматичний тренер університетської команди з американського футболу з Канзасу Тед Лассо, який несподівано отримує пропозицію очолити команду-аутсайдера англійської Прем'єр-ліги "Річмонд". Він взагалі не розуміється в європейському футболі, але завдяки своїм харизмі, доброті та гумору поступово завойовує серця місцевих та навіть виводить команду зі стану глибокої кризи.

Перший сезон серіалу стартував у серпні 2020 року та одразу завоював серця критиків та глядачів, а також отримав низку престижних нагород і номінації.

Другий сезон вийшов влітку 2021 року і також був схвально сприйнятий, а третій стартував у березні 2023 року і отримув трохи гірші відгуки (але все ще схвальні).

На цій хвилі довго циркулювали чутки про закриття серіалу, однак у березні 2025 року було оголошено, що він таки матиме продовження.

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