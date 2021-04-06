Раніше від участі у шоу відмовилися Тімур Мірошниченко та Андрій Доманський, а також низка українських зірок.

Фінансово підтриманий режимом Лукашенка і Росією «Слов’янський базар у Вітебську» оголосив ведучою режисерку-постановницю ансамблю Збройних сил України Оксану Антонюк.

Про це пише Детектор медіа.

Читайте такожСкандальний продюсер Вайнштейн оскаржив вирок у справі про зґвалтуванняОксана Антонюк вже була співведучою «базару» торік. Але цього року, запевняє, запрошення не отримувала. Жінка стверджує, що поки намагається нічого не говорити й не планувати (подія відбудеться 15 липня – УНІАН).

«Я вважаю, що лише мистецтво взагалі здатне щось зробити, змінити ситуацію між народами. Коли були дні культури України на фестивалі, я завжди брала участь у ньому. Що буде цього року, я не знаю — чи буде день України, чи ні, поки що невідомо. Останні двадцять років я брала участь – але зараз треба дивитися, яка буде ситуація і в нашій країні, в і Білорусі, яку я люблю, люблю її народ»,– відповіла вона, уточнивши, що військовою не є.

Скандал зі «Слов’янським базаром»

Наприкінці березня через появу у медіа інформації про участь ведучого Суспільного Тімура Мірошниченка у «Слов’янському базарі» в мережі розгорівся скандал.

Після цього Мірошниченко заявив, що не братиме участі у події, яка фінансується з бюджету Союзної держави Білорусі та Росії. Синхронно керівник НСТУ Зураб Аласанія написав у соцмережі, що Мірошниченко звільняється.

Услід за Мірошниченком від участі у фестивалі відмовився інший український ведучий – телеканалу «Інтер» – Андрій Доманський. Він зауважив, що його кандидатуру справді розглядали, «але офіційної згоди з мого боку немає і не буде».

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Автор: Яна Ставська