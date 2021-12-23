Творці продовжують підігрівати інтерес до нової стрічки з Джимом Керрі.

Новий тизер і постер майбутнього фільму "Сонік 2" адаптували під вихід у прокат стрічки "Матриця: Воскресіння".

Матеріали опубліковані на сторінці франшизи в Twitter.

Читайте такожNetflix зніме мультсеріал за мотивами гри SonicУ новий тизер додали відсилання до знаменитого фільму. На початку ролика можна побачити код матриці, що складається з кілець.

Далі обігрується історія про дві таблетки - червону та синю. У цьому випадку кольори символізують героїв фільму - Соніка і Наклза.

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На постері також обігрується ця тематика. Творці пропонують фанатам відповісти на питання - яку з двох голок, на їхню думку, вибере Кіану.

Раніше в цьому місяці Paramount Pictures представила перший повноцінний трейлер "Сонік 2". Прем'єра запланована на 8 квітня 2022 року.

Фільм "Сонік"

Екранізація "Сонік" з Беном Шварцом, Джеймсом Марсденом і Джимом Керрі в головних ролях вийшла в прокат в лютому 2020 року.

У перший вікенд стрічка показала хороший результат, заробивши в США $57 млн. Загалом картина при бюджеті в $85 млн заробила в прокаті $321 млн. Це хороший показник для фільму за мотивами гри. "Варкрафту", рекордсмену по зборах серед екранізацій ігор, вдалося заробити $439 млн. При цьому виробничий бюджет у фільму за Warcraft був майже вдвічі більший, ніж у "Соніка" – $160 млн.

На сайті IMDb перша частина "Соніка" отримала 6,5 балів з 10.

Зйомки другого фільму почалися в березні поточного року. Режисером виступив Джефф Фаулер, Джим Керрі і Джеймс Марсден повернулися до своїх ролей.

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