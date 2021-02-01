Прем'єра нової екранізації відбудеться у 2022 році.

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував мультсеріал за мотивами легендарної відеогри Sonic the Hedgehog про синього надзвукового їжака. Шоу отримало назву Sonic Prime. А його прем'єра відбудеться у 2022 році.

Про це Netflix повідомив у Твіттері.

Створенням серіалу займеться творча група Man of Action (мультфільм "Бен-10"), студія WildBrain та компанія SEGA, якій належать права на "Соніка". У першому сезоні буде 24 серії.

Нагадаємо:

Торік за мотивами гри Sonic the Hedgehog виходив однойменний фільм. Головні ролі в ньому виконали Бен Шварц, Джеймс Марсден та Джим Керрі. У перший вікенд стрічка показала гарний старт і заробила в Сполучених Штатах $57 мільйонів, побивши таким чином рекорд картини "Детектив Пікачу", яка за цей же період заробила $54 мільйони.

Всього ж фільм "Сонік" зібрав у прокаті $265 мільйонів.

На агрегаторі Rotten Tomatoes картина отримала 63% свіжості від критиків та 93% від глядачів.

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Автор: Сергій Коршунов