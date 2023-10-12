За даними Deadline, головним каменем спотикання на шляху до угоди під час останніх переговорів став розподіл доходів від успішних потокових шоу.

Переговори між Гільдією акторів США (SAG-AFTRA), члени якої вимагають перегляду умов контрактів, і Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP), що тривали майже два тижні, були припинені після того, як сторони знову не змогли дійти згоди.

Таким чином, закінчення всезагального страйку голівудсткіх акторів, що поставив на паузу виробництво великих голлівудських проектів, поки не передбачається.

Як повідомляє Deadline з посиланням на власні джерела, цей раунд переговорів був "набагато жорсткішим, ніж попередні", а зриву нинішніх переговорів передувала свіжа пропозиція від Гільдії акторів, на яку голлівудські кіностудії і стрімінгові сервіси абсолютно не готові погодитися.

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"Після змістовних розмов стає ясно, що розрив між AMPTP і SAG-AFTRA занадто великий, і розмови більше не рухають нас у продуктивному напрямку", – заявила предтавитель переговорної групи від AMPTP Керол Ломбардіні.

За даними видання, головним каменем спотикання на шляху до угоди під час останніх переговорів, схоже, стало бажання SAG-AFTRA розділити доходи від успішних потокових шоу. У AMPTP вимогу відраховувати акторам близько 2% від потенційного прибутку успішних проектів назвали "нестерпним економічним тягарем", який переговорна група студій оцінила в більш ніж 2,4 мільярда доларів протягом нового трирічного періоду.

"Ми сподіваємося, що SAG-AFTRA незабаром перегляне своє рішення і повернеться до продуктивних переговорів", – заявили в AMPTP.

При цьому повідомляється, що студії заявили про намір вести переговори по іншим вимогам акторів, таким як підвищення заробітної плати, захист від ШІ, "процентне збільшення в мінімальних областях" і багато іншого.

Масштабний страйк у Голлівуді 2023

2 травня 2023 року Гільдія сценаристів США (WGA) почала масштабний страйк після кількох невдалих спроб досягти нової трирічної угоди з великими кіностудіями і стрімінговими сервісами, яка б гарантувала авторам поліпшені умови праці. На час страйку всі сценаристи були зобов'язані припинити роботу, в результаті чого були зупинені зйомки нових сезонів популярних серіалів і ТБ-шоу (в тому числі "Останні з нас", "Дивні дива", "Хлопаки", "Шибайголова: Народжений заново" і багатьох інших).

14 липня 2023 року до страйку з аналогічними вимогами приєдналася Гільдія кіноакторів США (SAG-AFTRA). У відповідь на це великі кіностудії вирішили перенести з 2023 на 2024 рік багато очікуваних кіноновинок (в тому числі "Дюна 2", "Крейвен-мисливець", "Володар кілець: Війна Рохіррім", "Годзілла проти Конга: Нова імперія", "Мисливці за привидами: Життя після смерті" і багато інших), адже гільдія зобов'язала акторів на час страйку не тільки припинити безпосередньо процес зйомок, але і рекламу вже знятих проектів і укладення нових контрактів. Крім того, довелося зупинити зйомки фільмів "Дедпул 3", "Гладіатор 2", "Мортал Комбат 2", "Кінокритик" і багатьох інших.

Увечері 26 вересня 2023 року Гільдія сценаристів США (WGA) офіційно уклала новий трирічний контракт з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP), що дало "зелене світло" відновлення роботи письменників над новими фільмами та серіалами. На цій хвилі багато хто сподівався, що актори також зможуть незабаром домовитися з кіностудіями про нові контракти, однак, судячи з усього, сподіватися на це поки не варто.

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