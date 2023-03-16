Фільм "Супермен: Спадщина" має вийти влітку 2025 року.

Джеймс Ганн ("Вартові галактики", "Загін самогубців: Місія навиліт", "Миротворець"), який наприкінці минулого року разом зі своїм давнім бізнес-партнером продюсером Пітером Сафраном очолив DC Studios, став режисером фільму "Супермен: Спадщина" (Superman: Legacy).

"Так, я знімаю фільм "Супермен: Спадщина", який вийде 11 липня 2025 року... До цього моменту був довгий шлях", – оголосив Ганн на своїй сторінці в Instagram.

Режисер розповів, що йому вперше запропонували зняти "Супермена" багато років тому, але тоді він відмовився, тому що не уявляв, як "дати Супермену гідність, на яку він заслуговував". Трохи менше року тому Ганн побачив шлях розвиткув персонажа, багато в чому зосереджений навколо того, як на формування особистості Супермена вплинули його аристократичні криптонські батьки і його батьки-фермери з Канзасу.

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"Тому я вирішив нарешті взятися за написання сценарію. Але я вагався щодо режисури, незважаючи на те, що Пітер Сафран та інші постійно дошкуляли мені... Якщо коротко, то мені подобається цей сценарій, і я неймовірно схвильований, коли ми почнемо цю подорож", – розповів Ганн.

Зазначимо, що наразі невідромо, хто зіграє Супермена у новому фільмі, однак це точно буде не Генрі Кавілл.

Розширений всесвіт DC від Джеймса Ганна

Наприкінція січня 2023 року Джеймс Ганн і Пітер Сафран анонсували першу частину першої глави DCU під назвою "Боги і монстри", яка розрахована до 2027 року.

Сюди увійшли десять проектів – п'ять фільмів та п'ять серіалів. Серед них як проекти, засновані на видатних героях DC, включаючи фільм про Супермена, фільм про Бетмена і Робіна, серіал-приквел "Диво-жінка" і детективний серіал "Зелений ліхтар", так і кілька проектів з менш відомими персонажами, серед яких – Бустер Голд і Болотна тварюка.

За словами Сафрана, вони мають намір створити в рамках DCU єдиний мультивсесвіт, здатний конкурувати з всесвітом Marvel Studios.

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