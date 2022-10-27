Американський кінорежисер Джеймс Ганн, на рахунку якого франшиза "Вартові галактики" в рамках кіновсесвіту Marvel та фільм "Загін самогубців: Місія навиліт" і серіал "Миротворець" в рамках розширеного кіновсесвіту DC, став співголовою DC Studios.
Про це пише Wall Street Journal.
Разом з кінопродюсером Пітером Сафраном, на рахунку якого просування таких фільмів, як "Шазам!", "Аквамен", "Загін самогубців: Місія навиліт", "Прокляття монахині", "Прокляття Анабель" та багато інших, Ганн відтепер працюватиме над розвитком розширеного кіновсесвіту DC, що включає таких супергероїв, як Супермен, Бетмен, Диво-жінка, Аквамен, Флеш та інших.
Повідомляється, що виконавчий директор кінокомпанії Warner Bros. Discovery Девід Заслав, планує запровадити 10-річний план розвитку кіновсесвіту DC, щоб він міг конкурувати з Marvel Studios від Walt Disney Co. Саме за цей напрям і відповідатимуть Ганн та Сафран.
Шлях Джеймса Ганна до DC
Нині 56-річний Джеймс Ганн дебютував у кіно як співавтор чорної комедії "Тромео і Джульєтта" 1997 року, що пародіювала відомий твір Шекспіра. Пізніше він здебільшого працював як сценарист, в тому числі над такими фільмами як "Скубі-Ду" (2002) та "Світанок мерців" (2004). До режисури він повернувся у 2006 році, знявши науково-фантастичну чорну комедію "Слизняк".
До 2014 році Ганн залишався "нішевим" режисером, поки його не запросили зняти "Вартових галактики" для Marvel Studios. У 2017 році він випустив другу частину франшизи, а також доклався до написання двох останніх частин "Месників" (2018 та 2019 роки).
У 2018 році Ганн був звільнений Disney з посади режисера франшизи "Вартові галактики" за свої пости в Twitter 2009-2010 років, в яких він активно жартував про педофілію, СНІД та інші аморальні речі. Пізніше його все ж повернули для зйомок різдвяного спецепізоду "Вартових галактики", що вийде в листопаді 2022 року, та третьої частини "Вартових галактики", що вийде в травні 2023 року та завершить франшизу.
Суперечкою Ганна з Disney вирішив скористатися головний конкурент Marvel Studios у ніші екранізації коміксів, запросивши режисера перезапустити франшизу "Загін самогубців" після її першого провального запуску у 2016 році. За підсумком влітку 2021 року вийшов фільм "Загін самогубців: Місія навиліт", який отримав схвальні відгуки як від критиків, так і від глядачів. На початку 2022 року Ганн випустив на HBO Max спінофф фільму – серіал "Миротворець", який також мав неабиякий успіх. Наразі режисер почав роботу над другим сезоном серіалу. Також він не виключає зйомки ще одного серіалу про ще якогось персонажа із "Загону самогубців".