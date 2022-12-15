Джеймс Ганн вирішив зняти проект про Супермена в його молоді роки з новим актором у головній ролі.

Англійський актор Генрі Кавілл, який зіграв Супермена в кількох фільмах розширеного кіновсесвіту DC, все ж не повернеться до цієї ролі в наступному проекті серії.

Про це заявив сам актор у своєму Instagram. Ця заява з'явилася всього через 1,5 місяці після того, як Кавілл анонсував своє повернення до ролі Супермена.

Тим не менш, після того як DC Studios очолив режисер Джеймс Ганн, на рахунку якого франшиза "Вартові галактики" в рамках кіновсесвіту Marvel і фільм "Загін самогубців: Місія навиліт" і серіал "Миротворець" в рамках розширеного кіновсесвіту DC, з'явилися чутки про те, що Кавілл все ж покине проект. Сьогодні вони офіційно підтвердилися.

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"Я тільки що провів зустріч з Джеймсом Ганном і Пітером Сафраном (нові керівники DC Studios – ред.) і у нас сумні новини для всіх. Я все ж не повернусь як Супермен... Зміна керівництва – це те, що трапляється. Я поважаю це. Джеймс і Пітер повинні побудувати новий всесвіт", – написав актор.

Водночас, як пише The Hollywood Reporter, сам Джеймс Ганн заявив, що його першим проектом біля керма DC Studios стане сценарій фільму про Супермена. Проект зосередиться на герої в його молоді роки, і в ньому буде зніматися інший актор, а не Генрі Кавілл. Водночас, поки невідомо, чи буде Ганн сам режисерувати фільм або найме когось іншого.

При цьому повідомляється, що Ганн і Сафран при зустрічі з Кавіллом обговорили ідеї для потенційної співпраці в майбутньому над чимось ще, можливо, новим персонажем.

Варто відзначити, що звістка викликали шквал критики в коментарях з боку фанатів Кавілла і попередньої версії розширеного кіновсесвіту DC. "Я не підтримую цього. У вас був Супермен, і ви вирішили викинути його, тому той, кого б ви не вибрали, буде не гідний", "Поверніть всесвіт Зака Снідера", "Ніхто не буде дивитися це без Генрі Кавілла. До побачення", "Ми цього не хочемо. Поверніть всесвіт Зака Снайдера! Генрі Кавілл – наш Супермен. DC мертвий! Поховайте це!", – пишуть розгнівані фанати.

Майбутнє рсширенного кіновсесвіту DC під керівництвом Джеймса Ганна

Наприкінці жовтня 2022 року стало відомо, що кінорежисер Джеймс Ганн і його давній соратник кінопродюсер Пітер Сафран призначені співголовами DC Studios. Вони тепер працюватимуть над розвитком розширеного кіновсесвіту DC, що включає таких супергероїв, як Супермен, Бетмен, Диво-Жінка, Аквамен, Флеш та інших.

Повідомляється, що виконавчий директор кінокомпанії Warner Bros. Discovery Девід Заслав планує ввести 10-річний план розвитку кіновсесвіту DC, щоб він міг конкурувати з Marvel Studios від Walt Disney Co.

Незабаром після призначення стало відомо, що всесвіт покинуть відразу кілька акторів. Зокрема, нові керівники DC Studios вирішили скасувати зйомки фільму "Диво-Жінка 3" з Галь Гадот, вважаючи написаний Петті Дженкінс сценарій до нього недостатньо хорошим. Також з'явилися чутки, що Джейсон Момоа отримає нову роль у кіновсесвіті замість Аквамена.

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