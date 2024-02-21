В український прокат фільм вийде 25 травня 2024 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила новий трейлер романтичної спортивної драми "Суперники" (Challengers), головну жіночу роль в якому виконала зірка "Дюни" та "Людини-павука" Зендея – одна з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду.

І центрі сюжету фільму – колись неймовірно талановита тенісистка Таші Дункан. Тепер вона стала тренеркою та силою, яка ніколи не вибачається за свою гру на корті та поза ним. Чоловік Таші – теж тенісист – лідирує за серією програшів, але вона придумує, як здолати невдачі. Та план Таші стикається з несподіваним поворотом, адже наступний суперник чоловіка – Патрік – його колишній найкращий друг і екс-коханий Таші. Оскільки минуле й сьогодення зустрічаються, а напруга зростає, Таші мусить запитати себе, чого коштуватиме перемога.

Окрім Зендеї у фільмі зіграли Джош ОʼКоннор (серіал "Корона") та Майк Файст ("Вестсайдська історія"). І, судячи з трейлера, у фільмі буде кілька "гарячих" сцен, які ще минулого літа розбурхали уяву кіноманів.

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 25 травня 2024 року. Спокатку фільм мав вийти в прокат всередині 2023 року, однак реліз був перенесений майже на рік через масштабний страйк акторів Голлівуду.

Зняв фільм італійський режисер Лука Ґуаданьїно ("Назви мене своїм ім’ям", "Суспірія", "Цілком та повністю").

Нагадаємо, вже наступного тижня в український прокат вийде науково-фантастичний фільм "Дюна: Частина друга", одну з головних ролей в якому також виконала Зендея.

Офіційна прем'єра стрічки відбулася в Лондоні 15 лютого 2024 року, і перші відгуки кіножурналістів про нього захоплені.

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