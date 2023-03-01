Американка Зендея оновила свій контракт з НВО, і тепер одна серія "Ейфорії" буде приносити їй 1 мільйон доларів - навіть за мірками відомих і успішних акторів це досить великий цінник.

Американська актриса Зендея стала однією з найбільш високооплачуваних актрис. Знаменитість оновила свій контракт з компанією НВО, і тепер за зйомки в серіалі "Ейфорія" 26-річна зірка буде отримувати по $1 млн. Про це пише Los Angeles Times.

Навіть за мірками всесвітньо відомих серіалів це величезна сума - схожими гонорарами за серію могли похвалитися головні герої серіалу "Друзі" протягом останніх трьох сезонів. Повідомляється, що раніше по 1 мільйону доларів за серію платили акторам Ніколь Кідман, Різ Візерспун і Елізабет Мосс.

Хто така Зендея

26-річна американська актриса, співачка і модель родом з Каліфорнії. Всесвітню славу їй принесла роль Мішель "Ем-Джей" Джонс у фільмах "Людина-павук: Повернення додому", "Людина-павук: Далеко від дому" і "Людина-павук: Немає шляху додому".

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Також Зендея стала головною героїнею гучного підліткового серіалу "Ейфорія". Прем'єра відбулася в 2019 році. Проект настільки сподобався глядачам, що його продовжили - в 2023 році очікується прем'єра третього сезону.

Нагадаємо, Зендея попередила про небезпеку нового сезону "Ейфорії".

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