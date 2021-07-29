Єгор Гордєєв знайшов брата-близнюка в мультику "Щенячий патруль".

Телеведучий і продюсер "Твій день" на 1+1 Єгор Гордєєв озвучив персонажа мультфільму "Щенячий патруль в кіно".

Українським голосом Гордєєва заговорить ведучий новин бухти пригод - Марті Викривач. Разом з Єгором, ролі озвучили: Євген Гашенко та Олександр Бережок, Олександра Пустовіт, Вероніка Лук'яненко.

За сюжетом мультика - команда цуценят кидає виклик лиходієві Хамдінгеру, який став мером міста. Лідера Щенячого патруля, хлопчика Райдера і його друзів-цуценят очікують веселощі і небезпека, таємниці минулого і нові знайомства.

Герой Гордєєва - пронирливий, винахідливий і трохи божевільний журналіст. Це, як вважає Єгор, об'єднує його з Марті. Вони обидва готові на все, щоб докопатися до істини. Марті Викривач - трохи гордовитий, але на противагу цьому – добрий.

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"Гордовитість - хвороба багатьох журналістів. Ми за крок до "пафосу". Цей чувак - круте щеплення для журналістів. Ми не повинні бути далекі від глядачів, ставати зарозумілими! Потрібно бути в курсі подій і занурюватися в них з головою. Треба мати спрагу до новин, - така спрага 100% є у мого персонажа Марті. Обов'язково подивіться. Раджу всім студентам-журналістам. Марті - чувак, який знає собі ціну. Він - номер один після мера, несе велику відповідальність, тому повинен бути на висоті. Не знаю, чи вдалося мені емоційно з'єднати це у всій палітрі, але мені було дуже цікаво", – розповів Єгор Гордєєв.

Цікаво, що в оригіналі мультфільму, Марті Викривача озвучував Джиммі Кіммел – відомий американський комік, стендапер, лауреат премії Еммі і володар зірки на Голлівудській алеї слави. Найбільш Джиммі відомий авторською програмою "Шоу Джиммі Кіммела", яка виходить безперервно вже 18 років.

"Я був дуже здивований, коли дізнався, що в оригіналі Марті озвучує Джиммі Кіммел. Він неймовірно круто пародіює, вміло об'єднує образи. І робить це дуже емпатично. Він мене надихнув! "Щенячий патруль" - добрий мультик. Кожному варто побачити як люди змінюються на очах, коли їм показують що насправді важливо. Я думаю, що з мокрими від сміху і зворушливою історії очима, вийдуть всі – і діти, і дорослі", - поділився Єгор Гордєєв.

"Щенячий патруль" транслюється в 160 країнах, а в число його шанувальників входять: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, співак Джастін Тімберлейк, американський комік Джиммі Фелон, актор Декс Шепард і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян!

Прем'єра мультика "Щенячий патруль в кіно" відбудеться вже 12 серпня!

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Автор: Діана Могилєвич