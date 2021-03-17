Група випустила кліп / facebook.com/thestreechers
Український рок-гурт The Streechers випустив кліп на пісню Paintress.
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Головною фішкою кліпу є те, що його створив штучний інтелект. Раніше в Україні такого ще не було.
"Штучний інтелект використовують для обробки вже відзнятих кадрів, але не для створення з нуля. За межами України кілька виконавців використовували подібні методи, але я не знайшов жодного, який використовував би текст пісні для цього", - розповів виконавець Ігор Меліхов.
Що відомо про групу The Streechers:
- Рок-група була створена чотири роки тому в Чернігові
- До складу колективу входять 4 учасники: Олена Білоусова, Ігор Меліхов, Олексій Муцький та Марія Славець
- Артисти пишуть пісні тільки англійською мовою
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