Група The Streechers вирішила здивувати своїх шанувальників.

Український рок-гурт The Streechers випустив кліп на пісню Paintress.

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Головною фішкою кліпу є те, що його створив штучний інтелект. Раніше в Україні такого ще не було.

"Штучний інтелект використовують для обробки вже відзнятих кадрів, але не для створення з нуля. За межами України кілька виконавців використовували подібні методи, але я не знайшов жодного, який використовував би текст пісні для цього", - розповів виконавець Ігор Меліхов.

Що відомо про групу The Streechers:

Рок-група була створена чотири роки тому в Чернігові

До складу колективу входять 4 учасники: Олена Білоусова, Ігор Меліхов, Олексій Муцький та Марія Славець

Артисти пишуть пісні тільки англійською мовою

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Автор: Діана Могилєвич