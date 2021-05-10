Ретро і футуризм у новій відеороботі креаторів TVORCHI.

Креатори TVORCHI презентували кліп на свій танцювальний сингл "Віч-на-Віч", в якому поєднали ретро-стиль 80-х та футуризм, а також реальний та віртуальний світи.

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Голограми, VR, зйомки за допомогою швидкісних дронів - у новому кліпі TVORCHI експериментують з технологіями та продовжують розвивати соціальну тему самоідентифікації. "Віч-на-віч" - це історія одного героя на зламі двох світів: реального та віртуального.

Сюжет розкриває історію героя (Джеффрі), який залишившись віч-на-віч з собою, поринає у віртуальну реальність за допомогою музичного провідника (Андрія) та VR-окулярів.

У паралельному світі герой зустрічає особливу дівчину, та йому залишається з’ясувати: вона справжня чи це лише голографічна метафора у його свідомості.

"Тільки наодинці з собою ми можемо відповісти відверто, чого нам насправді хочеться. Завдяки VR-окулярам ми показали, що можна, зрозуміти свої бажання, заглянувши в себе, в наш особистий світ, - розповіли TVORCHI. - Але водночас, ми даємо зрозуміти, що тільки в реальному житті ми можемо втілювати бажання по-справжньому, відчувати і переживати всі емоції".

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Автор: Діана Могилєвич