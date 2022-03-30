Режисер зняв кілька фільмів, які перегукуються з сучасністю.

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів, що його фільми часто стають пророчими.

До прикладу він навів "Хайтарму" - історичний військовий фільм 2013 року. Фільм заснований на реальних подіях, що відбулися в Кримській АРСР під час Великої Вітчизняної війни, в травні 1944 року, - депортації кримських татар.

"Зняв "Хайтарму" - почалася окупація Криму, "Мирний - 21" - та ж військова частина, "Осіріс". Прем'єра повинна була відбутися в квітні цього року. Ми з командою, з якою знімали фільм, обговорюємо, наскільки все, що знімали перегукується з сучасністю", - поділився режисер у програмі "Зірковий шлях".

А ось картину "Мирний 21" знімали у військовій частині у Василькові, яка зараз зруйнована. Одним з акторів мав бути Паша Лі, який загинув в Ірпені під час обстрілів окупантами.

Але навіть з цим фільмом пов'язана містика. За словами Сеїтаблаєва, у фільмі у Паші повинен був бути позивний "Осіріс". І коли він дізнався про смерть актора і де його ховатимуть, зрозумів, що і в цьому фільмі було пророцтво.

"Напередодні прощання з ним (Пашею – ред.) мені від мого друга приходить повідомлення, де саме відбудеться прощання з Пашею. Воно проходило в похоронному бюро "Осіріс". Я подумав, що я зустріну Пашку і дам йому в око. На хвилину я подумав, що цей негідник так нас всіх розводить. Але Паша так жорстко не вчинив би", - додав Ахтем.

Нагадаємо, раніше Ахтем Сеітаблаєв розповів про вбивство окупантами свого друга-актора.

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