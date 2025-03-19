Загалом українським кіноманам покажуть чотири нові австрійські фільми.

У квітні 2025 року в декількох містах України пройде традиційний фестиваль "Тиждень австрійського кіно". Зокрема, у Києві захід відбудеться з 10 по 16 квітня, а згодом він пройде у Львові та Чернівцях.

Як розповіли в пресслужбі "Артхаус Трафік", цьогорічна подія охопить широкий спектр жанрів – від комедії до драми і документального фільму. Українські кіномани зможуть побачити свіжі австрійські стрічки, що були презентовані на міжнародних майданчиках, а також австрійський документальний фільм, знятий українським режисером.

Загалом до програми фестивалю ввійшли чотири фільми, які були представлені на Берлінале, Венеційському кінофестивалі, в Локарно та на інших міжнародних майданчиках.

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Відкриє подію комедійна драма "Павич" (Pfau – Bin ich echt?) режисера Бернгарда Венґера, яка була представлена на Венеційському кінофестивалі. Головний герой фільму – чоловік на ім'я Маттіас, який досконало опанував мистецтво перевтілення на замовлення: вихований хлопець, ідеальний син, напарник для суперечок. Щоденна гра в удаваність дається йому легко, але найбільший виклик – бути собою. Головну роль у фільмі зіграв німецький актор Альбрехт Шух ("На Західному фронті без змін", "Хід короля", "Берлин, Александерплац"). Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,2 з 10 балів.

Також до програми увійшла документальна стрічка українського режисера Юрія Речинського "Любі Прекрасні Кохані" (Dear Beautiful Beloved), що розповідає про те, як українці вибудовують стратегії виживання в реальності, де надзвичайний стан став новою нормою. Це історія про силу маленьких проявів турботи, які здатні рятувати життя й повертати гідність тим, хто її втратив. Світова прем'єра фільму пройшла на кінофестивалі у Локарно, а в Україні його можна було побачити на Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість". Наразі оцінка фільму на IMDb становить 8,4 з 10 балів.

Крім того, під час фестивалю покажуть кримінальну комедію "Тушкована свинина" (Pulled Pork) режисера Андреаса Шмідта про приватного детектива Фло Кієнцля. Разом із прийомним братом і колишнім в'язнем Едді Ковачем, він намагається викрити корумпованого свинаря та кандидата в мери Бенні Яґшиця, у якого купа скелетів у шафі. Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,3 з 10 балів.

Ще один фільм з програми – учасник Берлінале, драма Флоріана Похлатко "Як бути нормальним і химерності іншого світу" (Wie man normal ist und die Merkwürdigkeiten der anderen Welt). У центрі сюжету – 26-річна Пія, яка повертається до батьківського дому після виписки з психіатричної лікарні. У щоденній боротьбі за виживання з новою роботою, болючим розривом, ліками та соціальним ярликом, Пія потрапляє у реальність, яка здається такою ж непевною, як і вона сама. Повільно вона починає змінюватися – на чудовисько, яке загрожує світу... чи, можливо, на героїню, яка має його врятувати? Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,5 з 10 балів.

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