У мультсеріалі показали правду про тирана, який щодня вбиває мирних українців.

В мультсеріалі "Сімпсони", який вже не раз виявлявся пророчим, висміяли кремлівського лідера Володимира Путіна. У 16-й серії 34-го сезону з'явився персонаж, в якому складно не впізнати диктатора.

Звуть героя Кірк Ван Хутен. Згідно з сюжетом, він - батько кращого друга Барта, Мілхауса, а також колишній чоловік Луан. Народився Хутен в 1965 році.

У новій серії показано, що Кірку не сподобалася та історія, яку викладали в школі дітям, тому він вирішив захопити владу в місті і спалити всі книги, щоб розповісти містянам свою версію історії. Це особливо перегукується з російським диктатором, який часто в своїх виступах робить відсилку до спотворених історичних фактів.

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Гасло героя в "Сімпсонах" звучало як "Очистимо історію заради вашого захисту" - тут теж можна провести паралель з правителем РФ, адже війну в Україні він розв'язав нібито заради того, щоб "захистити російськомовне українське населення".

В одній зі сцен Кірк Ван Хутен з'явився в кабінеті за довгим столом - таким же, як і у Володимира Путіна був під час переговорів.

Відзначимо, що в кінці серії Хутен загинув - поки в реальному житті з Путіним цього, на жаль, не сталося, але весь світ з нетерпінням на це чекає.

Реакція соцмереж

"Шикарна серія, дуже якісно обіграла маразм х*йла, особливо зі столом"

"Цей довгий стіл виглядає таким знайомим) і жарт про Чорнобаївку був влучним і доречним. Спасибі команді за відмінний дубляж!"

"Ось тільки голос інспектора Чалмерса якось змінився, став більш молодим у порівнянні з минулими сезонами"

"Блін, які ж ви круті) Спасибі за переклад"

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