Свечкоренка називали фаворитом Злати Огнєвіч та ймовірним переможцем шоу.

Роман Свечкоренко, який залишив шоу "Холостячка" у фіналі, написав пост-одкровення про свою участь у проекті.

Як розповів він на своїй сторінці в Instagram, у нього просто не було найціннішого - часу.

За словами чоловіка, він став заручником ситуації, на яку не міг впливати з самого початку. Він запевнив, що йому шкода через те, що він не встиг розлучитися до початку проекту.

"Мені шкода, що цим скористалися і зробили мене обманщиком (я зараз не про Злату), мені щиро шкода. Я з самого початку сказав, що я ще в процесі. Ще задовго до початку зйомок. Мене запевнили, що все буде добре, а я просто повірив. Навіть переконували, що ніхто в цьому не зацікавлений. Повірити було помилкою, моєю особистою помилкою", - зазначив Свечкоренко.

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"При цьому зробили на всю країну обманщиком. Але зараз я навіть радий, що так сталося. Я став сильнішим, більш стресостійким, більш надійним", - поділився Свечкоренко.

Говорячи про стосунки зі Златою, він зазначив, що у них дійсно був щирий інтерес один до одного, але вони потрапили не в той час і не в те місце.

"Потрібно відпускати людей, які не готові любити тебе. Одне з найскладніших і важливих умінь, які потрібні в житті. Всім дякую, хто в мене вірив, я правда дуже старався, але, мабуть, не доля", - підсумував Роман.

Як повідомлялося, Злата Огнєвіч відправила психолога Романа Свечкоренка додому ще до церемонії троянд у фіналі. Переможцем шоу став

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Автор: Ольга Робейко