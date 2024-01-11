Також українським кіноманам покажуть німецько-австрійсько-швейцарську біографічну історичну драму "Сісі і я".

8 лютого 2024 року в обмежений прокат в Україні вийде німецький драматичний трилер "Учительська" (Das Lehrerzimmer), який потрапив до шорт-листа премії "Оскар-2024" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою". Фільм змагатиметься за нагороду з українським документальним фільмом "20 днів у Маріуполі".

Головна героїня фільму – молода вчителька-ідеалістка Карла Новак. Коли одного з учнів школи підозрюють у крадіжці, вона вирішує докопатися до суті справи. Однак її, на перший погляд, невинні дії згодом призводять до непередбачуваних наслідків. Події розгортаються у бік найгірших сценаріїв, викриваючи всі негативні риси системи освіти, впливу вчителів, батьків та учнів одне на одного. Одна драматична подія перетворюється на психологічну війну, а сама Карла опиняється між своїми ідеалами та шкільною системою, де наслідки її дій загрожують зламати її саму.

Режисер і співавтор сценарію – володар студентського "Оскара" 2015 року за короткий метр "Садакат" Ількер Чатак, а головну роль виконала Леоні Бенеш, відома за своїми роботами в серіалах "Корона" та "Вавилон-Берлін".

Світова прем’єра фільму відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі 2023 року в секції "Панорама", до якої відбирають стрічки з яскраво вираженим політичним, гендерним або соціальним контекстом. "Учительську" відзначили на фестивалі двома нагородами.

Також стрічка була номінована на премію Європейської кіноакадемії 2023 року в двох номінаціях – за найкращі жіночу роль та сценарій. Крім того, картина отримала одразу п’ять відзнак від Німецької кінопремії: за Найкращі фільм, режисерську роботу, жіночу роль, сценарій і монтаж.

Нині оцінка фільму на IMDb становить 7,5 балів з 10, а на платформі Rotten Tomatoes у нього 98% схвалення від критиків із відзнакою "Сертифікована свіжість". На Metacritic фільм отримав від кіноекспертів 84 бали зі 100, а від широкої аудиторії – 8,7 балів з 10, що в обох випадках відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

Профільне видання Variety описало стрічку так: "Учительська" – про багато речей: конформізм, бунтарство, расизм, недовіру між поколіннями. Але це також суворе нагадування як з боку вчителя, так і з боку учня про те, чим насправді була школа для багатьох з нас". Тим часом, Cineuropa назвало її "захопливою драмою, де начебто незначні мікроподії викликають ефект сніжної кулі", а видання Deadline відзначило акторську гру Леоні Бенеш, назвавши її "приголомшливою".

Крім того, з 25 січня в Україні розпочнуться покази біографічної історичної драми "Сісі і я" (Sisi & Ich) режисерки Фрауке Фінстервальдер спільного виробництва Німеччини, Австрії та Швейцарії. Стрічка розповідає про австрійську імператорку Сісі, але з погляду її вірної супутниці Ірми. В основі сценарію лежать історичні твори справжньої фрейліни монархині – Ірми Штарах.

Роль графині Ірми зіграла найкраща європейська акторка 2023 року за версією Європейської кіноакадемії, а також номінантка на "Золотий глобус" Сандра Гюллер ("Анатомія падіння", "Зона інтересу").

Окрасою фільму став саундтрек, який спеціально для нього написав британський трип-хоп гурт Portishead.

Сприйняття фільму критичною спільнотою було переважно позитивне. Профільне видання Cineuropa назвало стрічку "багатогранною", а Variety – "жвавою, розкішно вбраною костюмованою драмою".

Як повідомляв УНІАН, у 2023 році на премії "Оскар" перемогу в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою" здобув фільм виробництва Німеччини – антивоєнная драма "На Західному фронті без змін".

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