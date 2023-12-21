Зокрема, стрічка побореться за першість у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" журналіста та фотографа Мстислава Чернова, над яким він працював із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсером Василісою Степаненко, потрапив до шорт-листа премії "Оскар-2024".

Про це повідомляється на сайті кінопремії. Зокрема фільм потрапив до шорт-листа в категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Також стрічка "20 днів у Маріуполі" позмагається за нагороду в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Зазначимо, що номінанти на 96-ту премію "Оскар" будуть оголошені у вівторок, 23 січня 2024 року. Вручення премії заплановане на 10 березня.

"20 днів у Маріуполі": що відомо про стрічку

Фільм журналіста Мстислава Чернова, над яким він працював із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсером Василісою Степаненко показує події в Маріуполі Донецької області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Українська прем'єра фільму відбулася на фестивалі Docudays UA, де "20 днів у Маріуполі" став найкращим фільмом національного конкурсу, а також володарем призу глядацьких симпатій. Стрічку також показували на одному з головних фестивалів незалежного кіно у США "Санденс" у секції World Cinema Documentary Competition – там вона здобула приз глядацьких симпатій.

Нагадаємо, що Український Оскарівський Комітет (УОК) 18 вересня 2023 року обрав документальний фільм "20 днів у Маріуполі" представником України, який у 2024 році позмагається за номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Стрічку обрали шляхом голосування членами УОК, головою якого є режисер Валентин Васянович, відомий за фільмом "Атлантида".

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