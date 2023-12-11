Тріумфатором премії Європейської кіноакадемії цього року стала юридична драма "Анатомія падіння" від режисерки Жюстін Тріє.

У Берліні (Німеччина), де розташована штаб-квартира Європейської кіноакадемії, у минулі вихідні відбулась церемонія нагородження премії Європейської кіноакадемії 2023 – головної кінопремії Європи.

Найкращим європейським фільмом визнали "Анатомію падіння" (Франція). Раніше цей фільм також отримав "Золоту пальвову гілку" Каннського кінофестивалю 2023, а також потрапив до топ-5 найкращих фільмів року за версією IMDb.

Крім того, режисерку фільму Жюстін Тріє відзначили нагородами за найкращі режисуру і сценарій (у співавторстві з Артуром Арарі), а виконавиця головної жіночої ролі Сандра Гюллер стала найкращою європейською акторкою. Монтажера фільму Лорена Сенешаля нагородили премією за найкращий європейський монтаж. Також "Анатомія падіння" отримала Європейську університетську кінопремію, здобувши визнання студентів європейських вишів, повідомили у прес-службі "Артхаус Трафік".

У центрі сюжету фільму – успішна письменниця, яку підозрюють у вбивстві власного чоловіка. Жінка всіляко заперечує провину, але слідство відкриває все більше підозрілих обставин їхнього сімейного життя. І навіть у сина з’являються сумніви в невинуватості матері.

Вже 14 грудня 2023 року фільм "Анатомія падіння" вийде в український прокат. Цікаві факти про фільм читайте за посиланням.

Премія Європейської кіноакадемії 2023 – усі лауреати

Найкращий європейський фільм – "Анатомія падіння" / Anatomie d'une chute (Франція)

Найкращий європейський фільм для юної аудиторії – "Забіяка" / Scrapper (Велика Британія)

Приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ) за Європейське відкриття – "Як зайнятися сексом" / How to Have Sex (Велика Британія, Греція)

Найкращий європейський документальний фільм – "Сестринство лазні по-чорному" / Savvusanna sõsarad (Естонія, Франція, Ісландія)

Найкращий європейський анімаційний фільм – "Мрії роботів" (Іспанія, Франція)

Найкращий європейський короткометражний фільм – "Важко працювати" (Австрія)

Найкраща європейська режисерка – Жюстін Тріє ("Анатомія падіння")

Найкраща європейська акторка – Сандра Гюллер ("Анатомія падіння")

Найкращий європейський актор – Мадс Міккельсен ("Бастард" / Bastarden)

Найкращі європейські сценаристи – Жюстін Тріє, Артур Арарі ("Анатомія падіння")

Найкращий європейський оператор – Расмус Відебек ("Бастард")

Найкращий європейський монтаж – Лорен Сенешаль ("Анатомія падіння")

Найкраща європейська художниця-постановниця – Еміта Фріґато ("Химера" / La Chimera)

Найкраща європейська художниця з костюмів – Кікі Іландер ("Бастард")

Найкращі європейські грим і зачіски – Анам Лопес-Пуйсервер, Белен Лопес-Пуйсервер, Девід Марті, Монці Рібе ("Снігова спільнота" / La sociedad de la nieve)

Найкращий європейський композитор – Маркус Біндер ("Нуль калорій" / Club Zero)

Найкращі європейські звукорежисери – Джонні Берн, Тарн Віллерс ("Зона інтересів" / The Zone of Interest)

Найкращі європейські візуальні ефекти – Фелікс Берхес, Лаура Педро ("Снігова спільнота")

Премія за життєві досягнення – Ванесса Редґрейв

Премія за досягнення у світовому кінематографі – Ісабель Койшет

Спеціальна почесна відзнака – Бела Тарр

Премія за продюсерські досягнення у фільмах спільного виробництва – Уляна Кім

Приз Film4Climate за сталий розвиток – Гюлер Сабанджі

Європейська університетська кінопремія – "Анатомія падіння"

Як повідомляв УНІАН, раніше український фільм "Ля Палісіада" став найкращим на другому за важливістю кінофестивалі Італії.

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