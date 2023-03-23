Серіал вже скоро вийде на стрімінговій платформі.

Український серіал "Спіймати Кайдаша" з'явиться на відомій стрімінговій платформі Netflix. Багатосерійна кінострічка, яка вийшла о 2020 році та стала дуже популярною, може отримати нову хвилю слави.

Як повідомляє "Суспільне", серіал "Спіймати Кайдаша" вийде на Netflix вже 29 березня. 12-серійна історія, яка демонструє сучасну версію "Кайдашевої родини", що була написана Іваном Нечуєм-Левицьким ще у 1878 році, отримала чимало позитивних відгуків. В Україні цей серіал став дуже популярним.

Серіал "Спіймати Кайдаша" - опис та трейлер

Серіал українського режисера Олександра Тименка і шоураннера Наталії Ворожбит розповідає про родину Кайдашів, члени якої намагаються жити в одному подвір'ї та постійно сваряться. Історія демонструє життя родини протягом багатьох років, з 2005 по 2014 роки.

Дві невістки живуть під одним дахом та не можуть знайти спільну мову зі свекрухою, кожна мріє про щастя та гармонію, проте не усе вдається так, як вони хочуть. Цікава та чуттєва історія закінчується відкритим фіналом, коли один з героїв серіалу йде не війну, яку у 2014 році РФ розв'язала в Україні.

Головні ролі зіграли: Ірина Мак, Віктор Жданов, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Григорій Бакланов та інші. Після прем'єри серіалу актори стали дуже популярними, глядачі оцінили їхнє перевтілення.

Чи буде другий сезон серіалу "Спіймати Кайдаша"

Нещодавно Тарас Цимбалюк зізнавався, що він постійно отримує запитання від фанатів. Деякі глядачі передивлялися серіал вже десятки разів та дуже хочуть знати, чи буде другий сезон серіалу.

І якщо раніше Цимбалюк міг чітко сказати, що продовження "Спіймати Кайдаша" не буде, то нині він вважає, що все може бути. Серіал може показати нові події.

Вас також можуть зацікавити новини: