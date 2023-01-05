Усі глядачі хотіли б побачити продовження серіалу режисерки Наталки Ворожбит.

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк розповів, що найбільшу кількість разів у своєму житті чув запитання про те, чи буде другий сезон багатосерійного фільму.

Як повідомив актор у своєму Instagram, щойно по ТБ показують "Спіймати Кайдаша" - його директ завалений повідомленнями. Дехто з глядачів зізнається, що передивлявся його навіть десятки разів:

"Дехто вже 20 разів передивляються… Ось це так народна любов… що тут ще додати! Звісно, це приємно".

Тож, зважаючи на таку народну любов, не дивно, що фанати серіалу чекають на його продовження. Це запитання хвилює кожного поціновувача гумору "Спіймати Кайдаша".

"Знаєте, якщо раніше відповідь зводилась до практично чіткого "Ні", то зараз - все може бути. Звичайно, хочеться вірити у продовження такого народного, нашого українського серіалу!", - додав Цимбалюк. Тож тепер у всіх жевріє надія, що другому сезону бути!

Чому серіал "Спіймати Кайдаша" став таким популярним

У важкі карантинні часи цей телесеріал став справжньою розрадою для українців. Радимо його подивитися й зараз - це прекрасне "заспокійливе" під час війни.

Багатосерійна стрічка знята за мотивами класичної повісті "Кайдашева сім'я". Щойно вона вийшла на екрани - вмить стала справжнім хітом: її обговорювали у всіх соцмережах, щиро нею захоплюючись.

Творіння українського режисера Олександра Тименка та шоуранера Наталії Ворожбит побило всі рекорди з переглядів

Вас також можуть зацікавити новини: