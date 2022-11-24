Російську версію фільму покажуть напередодні Нового року.

Російський телеканал ТНТ випустить ремейк на культовий фільм 1975 року "Іронія долі, або З легкою парою". Замість звичних героїв глядачі побачать Філіпа Кіркорова, Ольгу Бузову, Михайла Галустяна та інших артистів-путіністів, які підтримали війну в Україні.

За даними росЗМІ, новий проект отримав назву "СамоІронія долі". Сюжет заснований на оригінальному сценарії, проте у фільмі будуть присутні кліпи артистів і їхні пісні.

Відомо, що роль Євгена Лукашина зіграють одразу кілька артистів - Павло Воля, Андрій Гайдулян і Тіматі. Співачка Клава Кока з'явиться в образі Олени Крилової і виконає пісню "П'ять хвилин".

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Путініст Філіп Кіркоров виконає роль Іполита Георгійовича. На опублікованих кадрах видно фрагмент з Кіркоровим, де він приймає душ.

Фільм "Іронія долі, або З легкою парою": що відомо

Це радянський двосерійний телевізійний фільм режисера Ельдара Рязанова, створений у 1975 році та вперше показаний у Радянському Союзі 1 січня 1976 року.

У центрі сюжету компанія приятелів, які під Новий рік вирушили в баню. Там вони вимилися, випили, закусили. Однак один з них, хто був не схильний до випивки, постраждав більше за інших. Його помилково провели в аеропот і "завантажили" в ленінградський літак.

Показ фільму 31 грудня по телебаченню став традицією.

Нагадаємо, Netflix потрапив у грандіозний скандал, назвавши Ярослава Мудрого "правителем Північної Росії".

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