Загалом цьогоріч у рамках фестивалю у Варшаві представили дев'ять українських фільмів.

Українські фільми "БожеВільні" та "Фотофобія" отримали нагороди 39-го Варшавського міжнародного кінофестивалю (Warsaw Film Festival), який цього року проходив з 5 по 15 жовтня та є найбільшим кінофестивалем Східної Європи.

Як повідомили у Держкіно, словацько-чесько-українська стрічка "Фотофобія" режисерів Івана Остроховського і Павола Пекарчика отримала нагороду за найкращий повнометражний документальний фільм.

Стрічка розповідає про 12-річного хлопчика Нікі, який із родиною живе на станції харківського метро, де вони ховаються від страшної війни, що вирує надворі. Для сім'ї Нікі денне світло – синонім смертельної небезпеки, тому хлопчику не дозволяють виходити назовні.

Безцільно блукаючи покинутими вагонами й заповненими платформами, Нікі зустрічає 11-річну Віку, і перед ним відкривається новий світ. Коли їхній зв’язок зміцнюється, діти знову знаходять сміливість відчути сонце на своїх обличчях.

Тим часом, дебютний фільм Дениса Тарасова "БожеВільні" отримав спеціальну відзнаку (Special mention) у конкурсній програмі перших і других повнометражних робіт молодих режисерів Competition 1-2.

Стрічка "БожеВільні" розповідає історію простого молодого чоловіка, який жив в СРСР в 70-ті роки 20 сторіччя і якого запроторили до психіатричної лікарні через любов до забороненої в ті часи західної рок-музики. Перед ним постає непростий вибір – співпрацювати з КДБ і повернутися до сім’ї чи розкрити правду про дисидентів, закатованих у психлікарнях.

Андрій Довженко у виконанні актора Костянтина Темляка – це збірний образ волелюбної людини, яка потрапила в лещата КДБ через відверте несприйняття божевільних правил комуністичного устрою.

Загалом цьогоріч у рамках фестивалю у Варшаві представили дев'ять українських фільмів, в тому числі "Дім за склом" режисера Тараса Дроня (міжнародний конкурс), "БожеВільні" режисера Дениса Тарасова (конкурс перших/других фільмів) та "Залізні метелики" режисера Романа Любого (конкурс документальних фільмів).

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2023 року, в рамках сьомого фестивалю "Київський тиждень критики", відбулась церемонія нагородження шостою Національною премією кінокритиків "Кіноколо". Серед переможців цьогорічної премії – фільми "Ля Палісіада", "Люксембург, Люксембург" та "20 днів у Маріуполі".

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