Фільм заснований на реальних історіях пацієнтів психлікарень в СРСР.

Вийшов міжнародний трейлер українського драматичного трилеру "БожеВільні" (Diagnosis: Dissent), герої якого в 70-ті роки 20 сторіччя стикаються з найстрашнішим винаходом тоталітарної радянської системи – так званою "каральною психіатрією".

Одним з інструментів КДБ СРСР для придушення свободи та демократії був діагноз "млявоплинна шизофренія", якого ніде в світі більше не існувало. Неугодних системі людей засуджували до перебування у психіатричних лікарнях спеціального типу, де за допомогою великих доз психотропних препаратів, тортур та принижень намагалися зламати їхню волю до опору.

В центрі сюжету фільму "БожеВільні" – простий молодий чоловік, якого запроторили до психіатричної лікарні через любов до забороненої в ті часи західної рок-музики. Перед ним постає непростий вибір – співпрацювати з КДБ і повернутися до сім’ї чи розкрити правду про дисидентів, закатованих у психлікарнях.

Андрій Довженко у виконанні актора Костянтина Темляка – це збірний образ волелюбної людини, яка потрапила в лещата КДБ через відверте несприйняття божевільних правил комуністичного устрою.

Для відтворення історичної дійсності автори фільму зверталися до архівних джерел та залучали консультантів – одним із них став лікар-психіатр, колишній політвʼязень та дисидент Семен Глузман. Саме завдяки йому творчій команді стрічки вдалося відтворити атмосферу психлікарні, у якій тримали та катували інакодумців.

Спеціально для зйомок фільму його творці з нуля створили декорації, знайшли та відшили одяг і аксесуари та підібрали відповідні зачіски. Режисер Денис Тарасов зізнається, що в процесі кастингу на головні ролі все вирішували типажі акторів, аби кадри виглядали реалістично, без зайвого лиску та штучності.

Стрічку фільмували в стінах справжньої психіатричної лікарні у Києві, в Будинку українського радіо, в одному з будинків музею Пирогово, який обставили як типову квартиру середньостатистичної родини з 70-х, а також в Національному центрі "Український дім".

Окрім Костянтина Темляка (фільм "Кіборги. Герої не вмирають", серіал "І будуть люди") у фільмі зіграли Ірма Вітовська ("Брама", "Мої думки тихі"), Сергій Калантай (серіал "Слуга народу"), Остап Ступка ("Тараз Бульба", "Ізі"), Віталій Салій ("Я працюю на цвинтарі"), Наталія Бабенко ("Пульс"), Андрій Мостренко ("Снайпер. Білий ворон", "Мирний-21"), Анастасія Пустовіт (серіали "Перші ластівки. Залежні", "Між нами"), Віктор Жданов ("Кіборги. Герої не вмирають", "Мирний-21") та інші.

Світова прем'єра фільму відбудеться 13 жовтня 2023 року на Міжнародному Варшавському кінофестивалі. Дебютний повнометражний фільм режисера Дениса Тарасова змагатиметься за перемогу в секції 1-2 COMPETITION.

В український прокат фільм має вийти у 2024 році.

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