Стрічку відзначили на Венеціанському кінофестивалі.

Фільм "Фотофобія", який було створено в копродукції України зі Словаччиною та Чехією, отримав престижну нагороду на 80-му Венеціанському кінофестивалі. Стрічка про хлопчика, який ховався від російських ракет у метро Харкова, принесла своїм авторам приз Europa Cinemas Label Award, повідомляється на сайті фестивалю.

Відомо, що фільм режисерів Івана Остроховського і Павола Пекарчика показували у рамках програми Giornate degli Autori. Українським продюсером стрічки "Фотофобія" виступив Денис Іванов з "Артхаус Трафік".

Про що фільм "Фотофобія"

Стрічка розповідає про українську родину, якій довелося ховатися у харківському метро на тлі російських обстрілів та повномасштабної війни, яку розв'язала країна-агресорка. У центрі сюжету - 12-річний хлопчик Микита.

Дитина вимушена постійно перебувати у підземці, адже батьки забороняють йому виходити на вулицю через небезпеку. Потім хлопчик знайомиться з дівчинкою, вони стають друзям. Разом вони наважаться знову побачити денне світло.

Фільм "Фотофобія" - трейлер

Нагадаємо, до Дня українського кіно, який відзначається 9 вересня, УНІАН зібрав ТОП-5 фільмів, які варто побачити кожному.

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