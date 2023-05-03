Як і більшість фільмів кіновсесвіту Marvel, нові "Вартові Галактики" мають дві додаткові сцени.

4 травня 2023 року в український прокат виходить остання частина "Вартових Галактики" (Guardians of the Galaxy Vol. 3) за коміксами Marvel, яка має завершити історію строкатої команди космічних супергероїв та зробити заділ на майбутнє. Втім, вже з 3 травня стрічку можна подивитися в обраних кінотеатрах.

Детальний огляд фільму ви вже можете почитати в нашій окремій рецензії.

Як і більшість фільмів кіновсесвіту Marvel, нові "Вартові Галактики" мають дві додаткові сцени.

Обережно, попереду спойлери!

В першій сцені після титрів глядачі знайомляться з новою командою "Вартових Галактики", які прилетіли рятувати чергову планету – з Ракетою на чолі тепер цим займаються Грут, пес Космо, Адам Ворлок та одна з дівчаток, вирощених Великим еволюціонером. Чи будуть ці персонажі з'являтися надалі, наразі невідомо.

У другій сцені глядачам показують Пітера Квіла, який вирішив повернутися на Землю до свого дідуся. Втім, схоже, життя тут доволі нудне, то ж в кінці сцени спливає напис "Пітер Квілл повернеться". Тобто з цього стає зрозуміло, що персонаж ще буде з'являтися у кіновсесвіті Marvel, а 43-річному Крісу Пратту і далі доведеться тримати себе у формі... (Ми всі пам'ятаємо, який титанічних зусиль йому свого часу довелося докласти в спортзалах та на дієтах для цієї ролі). Водночас досі невідомо, в яких саме проектах може з'явитися Пітер Квіл.

Загалом титри у "Вартових Галактики" доволі милі та ностальгічні, з купою кадрів з попередніх фільмів, та й саундтрек хороший, тож дивитися їх буде зовсім не нудно.

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