80-й ювілейний Венеційський кінофестиваль пройде з 30 серпня по 9 вересня 2023 року.

У програмі Giornate degli Autori цьогорічного Венеційського кінофестивалю Україну представить стрічка "Фотофобія" режисерів Івана Остроховського і Павола Пекарчика, створена в копродукції зі Словаччиною та Чехією. Українським продюсером фільму виступив Денис Іванов з "Артхаус Трафік".

Фільм розповідає про 12-річного Нікі, який із родиною живе на станції харківського метро. Тут вони ховаються від страшної війни, що вирує надворі. Для сім'ї Нікі денне світло – синонім смертельної небезпеки, тому хлопчику не дозволяють виходити назовні. Безцільно блукаючи покинутими вагонами й заповненими платформами, Нікі зустрічає 11-річну Віку, і перед ним відкривається новий світ. Коли їхній зв’язок зміцнюється, діти знову знаходять сміливість відчути сонце на своїх обличчях.

"Коли ми приїхали в Україну з гуманітарною допомогою навесні 2022 року та влаштувалися жити поряд із біженцями в метро, ми зрозуміли, що погляд світу буде на лінії фронту. Ось чому ми вирішили знайти щось наближене до "звичайного життя", і зберегти його в міру наших здібностей: знайти момент справжньої людяності під час нищівного жаху", – коментують режисери Іван Остроховський і Павол Пекарчик.

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До "Фотофобії" режисери вже працювали разом. У 2013 році вони дебютували у кіно зі своїм повнометражним документальним фільмом "Оксамитові терористи", який вони зняли разом з Петером Керекешем, і який отримав премію Tagesspiegel Readers’ Award на форумі Берлінале. Сольним дебютом Павола Пекарчика стала гібридна стрічка "Тихі дні" (2019), що була представлена у конкурсній програмі "Схід від Заходу" МКФ у Карлових Варах, у тоді як Остроховський створив повнометражний фільм "Коза" (2015) та представив його на форумі Берлінале.

Світова прем’єра другого повнометражного фільму Івана Остроховського "Слуги" (2020) відбулася на конкурсі "Зустрічі" Берлінале. Він також є співавтором сценарію українсько-чесько-словацького фільму "Цензорка" (2021), який отримав премію "Горизонти" за найкращий сценарій на Венеційському МКФ 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, 80-й ювілейний Венеційський кінофестиваль пройде з 30 серпня по 9 вересня 2023 року. Цього року в програмі заходу будуть представлені нові фільми таких відомих режисерів кінодіячів, як Девід Фінчер, Йоргас Лантімос, Софія Коппола, Вес Андресон, Бредлі Купер, Майкл Манн та багатьох інших.

Також в рамках фестивалю покажуть покажуть стрічку українки Ганни Бурячкової "Назавжди-Назавжди", що братиме участь в другій за важливістю конкурсній програмі фестивалю "Горизонти".

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