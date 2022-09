Головну нагороду фестивалю отримав документальний фільм американської режисерки Лаури Пойтрас "Вся краса і кровопролиття".

Увечері 10 вересня 2022 року були оголошені переможці 79-го Венеціанського кінофестивалю, що вважається однією з головних кіноподій світу.

Головну нагороду фестивалю – Золотого лева – отримав документальний фільм американської режисерки Лаури Пойтрас "Вся краса і кровопролиття" (All the Beauty and the Bloodshed). У центрі сюжету фільму – фотографка-активістка Нен Голдін, яка намагається притягнути компанію Purdue Pharma до відповідальності за виробництво і поширення опіоїдів.

Гран-прі журі – Срібного лева – була удостоєна французька картина "Сент-Омер" (Saint Omer) Еліс Діоп. Фільм оповідає про письменницю Раму, яка спостерігає за судом над молодою жінкою, обвинуваченою у вбивстві маленької дочки.

Срібного лева за найкращу режисуру отримав італієць Лука Гуаданьїно за романтичний хоррор "Цілком і повністю" (Bones & All) з Тіматі Шаламе і Тейлор Рассел. У центрі сюжету фільму – закохані канібали Марен і Лі, які відправляються в подорож по Америці 1980-х років.

Приз за найкращий сценарій отримав ірландський режисер і драматург Мартін Макдона за свій новий фільм "Банші Инишерина" (The Banshees of Inisherin). Картин оповідає від двох нерозлучних друзів, один з яких раптово без будь-якого пояснення причин припиняє спілкування зі своїм другом. Останній вирішує розібратися в ситуації, але це розкриває цілу купу давніх проблем.

Спеціальний приз журі отримала документальна картина "Немає ведмедів" (No Bears) іранського режисера Джафара Панахі, який на момент прем'єри і нагородження знаходиться у в'язниці у себе на батьківщині за звинуваченням у "пропаганді проти режиму".

Найкращим актором був визнаний ірландець Колін Фаррелл за головну роль у фільмі "Банші Інішеріна", а найкращою акторкою – австралійка Кейт Бланшетт за роль фільм "Тар" про жінку-диригента. Канадська акторка Тейлор Рассел, яка виконала головну роль у фільмі "Цілком і повністю", отримала премію імені Марчелло Мастроянні найкращій молодій актрисі.

Головний приз програми "Горизонти", за який також боровся український фільм Антоніо Лукича "Люксембург, Люксембург", отримав іранський фільм "Третя світова війна" (World War III) режисера Хумана Сейеді. У центрі сюжету фільму – бездомний чоловік Шакіб, який підробляє на будівництві. Одного разу він отримує шанс налагодити своє життя, але його минуле може все це перекреслити.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня 2022 року стартував Міжнародний кінофестиваль у Торонто, який є однією з найважливіших кіноподій Північної Америки. За призи фестивалю поборяться два українських фільми, в тому числі "Люксембург, Люксембург".