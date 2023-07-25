"Вбивця" Девіда Фінчера і "Бідолахи" Йоргаса Лантімоса поборються за головний приз 80-го Венеціанського кінофестивалю.

80-й Венеціанський кінофестиваль, який пройде в одному з найкрасивіших міст Італії з 30 серпня по 9 вересня, цього року порадує кіноманів цілим розсипом фільмів від іменитих голлівудських і європейських кінорежисерів.

Програма ювілейного кінофестивалю була опублікована 25 липня 2023 року на офіційному сайті заходу, що входить до п'ятірки головних кіноподій року в світі.

Серед інших, за головний приз кінофестивалю "Золотого лева" цього року поборються:

трилер" Вбивця " (The Killer) американського режисера Девіда Фінчера ("Сім", "Бійцівський клуб", "Загублена") з Майклом Фассбендером і Тільдою Суїнтон в головних ролях

науково-фантастична комедійна драма "Бідолахи" (Poor Things) грецького режисера Йоргаса Лантімоса ("Лобстер", "Вбивство священного оленя") з Еммою Стоун і Віллемом Дефо в головних ролях

біографічна драма "Феррарі" (Ferrari) американського режисера Майкла Манна ("Своя людина", "Джонні Д.") з Адамом Драйвером і Пенелопою Крус в головних ролях

біографічний фільм про американського композитора Леонарда Бернстайна "Маестро" (Maestro) американського актора і режисера Бредлі Купера (його режисерським дебютом був фільм "Зірка народилася"), з ним же в головній ролі

бойопік про дружину Елвіса Преслі "Прісцилла" (Priscilla) американської режисерки Софії Копполи ("Труднощі перекладу", "Марія-Антуанетта"), короля рок-н-ролу зіграв Джейкоб Елроді

історична драма "Бастард" (Bastarden) данського режисера Ніколая Арселя ("Королівський роман", "Темна вежа") з Мадсом Міккельсеном у головній ролі

драма "Догмен" (DogMan) французького режисера Люка Бессона ("Леон", "П'ятий елемент") з Калебом Лендрі Джонсом у головній ролі

романтична антиутопія "Звір" (La Bête) французького режисера Бертрана Бонелло ("Порнограф", "Сен-Лоран") з Леєю Сейду в головній ролі

Всього в основну конкурсну програму 80-го Венеціанського кінофестивалю увійшли 23 фільми.

Відео дня

Поза конкурсом, серед інших, глядачам покажуть такі фільми, як:

романтичний трилер "Щасливий випадок" (Coup de Chance) американського режисера Вуді Аллена ("Опівночі в Парижі", "Вікі Крістіна Барселона")

37-хвилинна пригодницька комедія "Чудова історія Генрі Шугара" (The Wonderful Story of Henry Sugar) американського режисера Веса Андерсона ("Готель "Гранд-Будапешт", "Французький вісник") з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі

драма "Палац" (The Palace) польського режисера Романа Поланскі ("Дитина Розмарі", "Піаніст") з Міккі Рурком у головній ролі

Відзначимо, що через всеамериканський страйк сценаристів і акторів довелося змінити фільм відкриття Венеціанського кінофестивалю 2023 року. Так, замість раніше заявленої спортивної комедії "Челленджери" (Challengers) італійського режисера Луки Гуаданьїно ("Назви мене своїм ім'ям", "Суспірія", "Цілком і повністю") з Зендеєю в головній ролі фестиваль відкриє воєнний фільм "Капітан" (Comandante) іншого італійця – Едоардо де Анджеліса. Цей фільм також побореться за головний приз кінофестивалю.

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