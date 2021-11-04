У сценах після титрів представлять одразу двох нових супергероїв Marvel.

4 листопада 2021 року в український прокат вийшов супергеройський фільм "Вічні" (Eternals) від Marvel, і багато кіноглядачів задаються питанням: чи є сцена після титрів.

Відповідаємо: так, в кінці фільму є сцена після титрів – і не одна, а навіть дві. Тож радимо вам не поспішати залишати кінозалу одразу перед початком титрів, адже обидві сцени познайомлять глядачів аж з двома новими супергероями Marvel, які повинні з'явитися в майбутніх проектах кіновсесвіту, правда, поки невідомо в яких.

УВАГА, ДАЛІ БУДУТЬ СПОЙЛЕРИ, тож якщо хочете зберегти інтригу, радимо повернутися до прочитання даного матеріалу вже після перегляду фільму.

Отже, перша сцена після титрів відбувається на космічному кораблі, на якому частина Вічних вирушає на пошуки інших Вічних в Космосі. Раптово на корабель телепортується Троль Піп напідпитку, який пафосно анонсує появу брата Таноса – Ероса, також відомого в коміксах як Зоряний Лис. Його роль виконує популярний британський співак і актор, учасник бойз-бенду One Direction Гаррі Стайлз.

За сюжетом оригінальних коміксів, Ерос також народився на Титані, хоча відноситься до Вічних, і є протилежністю Таносу. У різні періоди він відносився до команд Вічних і Месників. Серед основних його здібностей – довголіття, надлюдська сила, спритність, здатність літати, психічний контроль над емоціями інших людей.

Друга сцена після титрів присвячена герою Кіта Харрінгтона – Дэйну Уїтману. Нагадаємо, перед тим, як Серсі викрадають, він каже їй, що у нього непроста сім'я і йому потрібно дещо їй розповісти. Однак він не встигає це зробити. Так ось в сцені після титрів глядачам показують Вітмана в кабінеті перед великою скринею. Він відкриває її, а там лежить великий меч. За кадром лунає голос, що питає, чи готовий він.

В оригінальних коміксах персонаж Дейн Вітман відомий також як один з спадкових Чорних лицарів, серед яких були як герої, так і лиходії. Серед основних його здібностей – навички фехтування і верхової їзди, знання у фізиці та інших науках, політ на крилатому коні. У різний час він входив в команди Месників, Захисників і Героїв за наймом. До його основних союзників відносяться Мерлін, Доктор Стрендж, Тор, Капітан Британія, Блейд, Чорна пантера і Серсі, а до ворогів – Чарівниця, Канг Завойовник, Дракула і Мефісто.

Крім того, після другої сцени після титрів вказується, що Вічні повернуться в майбутніх проектах.

Відзначимо, наш докладний огляд на фільм "Вічні" ви можете прочитати за посиланням.

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Автор: Марина Григоренко