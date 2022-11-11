Серіал стане доступним на Netflix 25 грудня 2022 року та складатиметься з 4 епізодів.

Netflix випустив перший тизер майбутнього фентезі-мінісеріалу "Відьмак: Кровне походження" (The Witcher: Blood Origin), що є відгалуженням і передісторією серіалу "Відьмак".

Події серіалу розгортатимуться у відьмацькому світі Анджея Сапковського, але за 1200 років до пригод відьмака Геральта – під час Кон'юнкції Сфер. Головною героїнею стане войовниця на ім'я Ейле, котра полишила свій клан і королеву, щоби стати мандрівною музикою. Однак згодом дівчині доведеться знову взятися за зброю.

Головні ролі у серіалі виконують Софія Браун (серіали "Марчелла", "Захоплення"), Мішель Єо ("Тигр, що підкрадається, дракон, що зачаївся", "Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець", "Все скрізь і одразу") та Лоуренс О'Фуарейн (серіали "Гра престолів", "Вікинги").

Шоуранерами мінісеріалу "Відьмак: Кровне походження" виступають Лорен Шмідт-Гіссріх та Деклан де Барра, які також працювали над серіалом "Відьмак" від Netflix.

Серіал стане доступним на Netflix 25 грудня 2022 року та складатиметься з 4 епізодів.

Серіал "Відьмак" від Netflix

Фентезійний серіал "Відьмак" (The Witcher) заснований на однойменній серії романів польського письменника-фантаста Анджея Сапковського, що публікувалися з 1986 по 2013 роки.

Головним героєм франшизи зазвичай є відьмак Геральт з Рівії, наділений надприродною фізичною силою, психічною витривалістю і магічними навичками, здобутими внаслідок мутації. Також центральними персонажами є прийомна дочка Геральта принцеса Цірілла та його кохана чародійка Йеннефер.

За мотивами "Відьмака", починаючи з 2007 року, випускаються відеоігри. Також історію двічі екранізували. Спершу за мотивами творів у 2002 році вийшов польський телесеріал "Відьмак", а роком раніше було випущено змонтований з матеріалів серіалу 130-хвилинний фільм.

У 2017 році Netflix розпочав розробку телесеріалу про відьмака. Наразі вийшло два сезони серіалу – у 2019 та 2021 роках. Третій сезон планують випустити всередині 2023 року. Також в розробці перебувають четвертий та п'ятий сезони.

У екранізації "Відьмака" від Netflix роль Геральта наразі виконує англійський актор Генрі Кавілл ("Людина зі сталі", "Агенти U.N.C.L.E.", "Енола Холмс"). Втім, наприкінці жовтня 2022 року стало відомо, що актор покине проект після третього сезону. Його має замінити австралійський актор Ліам Хемсворт ("Голодні ігри", "Нестримні 2", "День незалежності: Відродження").

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