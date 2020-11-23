Користувачі в коментарях порівнюють відьмака Геральта з Грінчем.

Сервіс Netflix випустив альтернативний трейлер першого сезону серіалу "Відьмак", представивши його не як фентезійне шоу з"дорослим" рейтингом, а як різдвяну комедію.

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У знайомі кадри додали різдвяну атрибутику - гірлянди, вінки та інше. Одне з чудовиськ навіть замінили купою різдвяних подарунків. Найкривавіші події серіалу супроводжуються характерною святковою музикою.

Натяків на другий сезон шоу в новому матеріалі немає. Користувачі в коментарях порівнюють відьмака Геральта з Грінчем.

Другий сезон "Відьмака": коли вийде

Зйомки другого сезону "Відьмака" вже двічі зірвалися через коронавірус - перший раз навесні, а другий – в листопаді.

До пандемії над "Відьмаком" встигли попрацювати всього один місяць з планованих чотирьох з половиною. У серпні зйомки були відновлені.

Імовірно, другий сезон "Відьмака" вийде на Netflix у 2021 році. Поки неясно, як на дату виходу вплине другий зрив зйомок.

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Автор: Дмитро Захаров