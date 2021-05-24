Головні ролі в картині виконали Дев Патель та Алісія Вікандер.

Вийшов офіційний трейлер фентезі "Легенда про Зеленого лицаря" (The Green Knight) від режисера-візіонера Девіда Лоурі ("Дракон Піта", "Історія примари", "Старий з пістолетом").

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Як повідомляє "Вольга Україна", головні ролі в картині зіграли номінант на премію "Оскар" Дев Патель ("Лев", "Історія Девіда Копперфілда", "Мільйонер з нетрів") та лауреатка премії "Оскар" Алісія Вікандер ("Лара Крофт", "Ex Machina", "Дівчина з Данії").

Також в стильному і масштабному фентезі на основі циклу легенд про Короля Артура та лицарів Круглого столу з'являться: Джоел Едгертон ("Вихід: Боги та царі", "Червоний горобець", "Воїн"), Шон Харріс ("Місія нездійсненна: Фоллаут", "Місія нездійсненна: Плем'я ізгоїв", "Прометей"), Кейт Дікі ("Гра престолів", "Зоряні війни: Останні джедаї", "Відьма"), Баррі Кеоган ("Дюнкерк", "Чорнобиль", "Вбивство священного оленя") та Саріта Чоудхурі ("Голодні ігри: Сойка-пересмішник", "Голограма для короля", "Джессіка Джонс").

Крім того, в одній з ролей з'явиться Ерін Келліман, яка зовсім нещодавно прославилася завдяки ключовій ролі антагоніста Карлі Моргентау в шоу від студії Marvel "Сокіл та Зимовий солдат".

"Легенда про Зеленого лицаря" являє собою новий погляд на класичну легенду з "артуровского циклу" про сіра Гавейна і його подорож крізь спокуси тіла та духу, примари та інтриги до бою з гігантськими смарагдовим незнайомцем - Зеленим лицарем. Гавейну доведеться пізнати власний характер і довести свою цінність в очах сім'ї та королівства перед обличчям невимовної загрози.

Спецефектами в новому фільмі Девіда Лоурі займалася легендарна компанія, заснована Пітером Джексоном - Weta Digital. На їх рахунку робота не тільки над усіма частинами "Володаря кілець" та "Хоббіта", а й безліччю інших блокбастерів, в тому числі "Месників" та "Лігою справедливості" .

Епічне фентезі "Легенда про Зеленого лицаря" з'явиться в українських кінотеатрах цього літа, фільм не планується до онлайн-прем'єрі. Спочатку "Легенда про Зеленого лицаря" повинна була вийти влітку 2020 року, але фільм був перенесений на рік через світову пандемію.

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Автор: Марина Григоренко