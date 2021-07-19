Сьогодні, 19 липня, Владу Дарвіну виповнилося 35 років.

Сьогодні свій день народження святкує автор найчуттєвіших пісень, популярний співак і продюсер Влад Дарвін.

Ім'я Влада стало відомо українцям в 2008 році на проекті "Фабрика зірок", під керівництвом Наталії Могилевської. Тоді він вражав глядачів незвичайним образом і проникливими піснями. По закінченню проекту Влад почав сольну кар'єру.

УНІАН зібрав кліпи артиста, які принесли йому популярність і любов публіки

"Зелена фея"

Перший кліп Влада, пісня з його дебютного альбому, який вийшов в 2009 році.

"Ти найкраща"

У 2011 році з'явився один з найромантичніших і чуттєвих дуетів України - Alyosha & Vlad Darwin. А кліп і пісня "Ти найкраща" принесли Владу нагороди: "Композитор року", "Радіо-Хіт року", перемога в номінації "Дует року" на премії YUNA.

"Ти найкраща" за 2 тижні після прем'єри стала лідером зведеного радіочарту України і протрималася на першому місці 26 тижнів поспіль. І після 10 років, в 2021 році пісня продовжує звучати на радіо!

"Три сестри"

Справжній хіт-історія про трьох сестер: Аманду, Лінду і Роуз, не залишила байдужим нікого в 2013 році і зараз. Сам Влад за сюжетом кліпу постав у романтичному образі ніби з мексиканських серіалів! Дівчата різного віку, у кого є сестри просто закохалися в цю пісню і засипали автора і виконавця подяками.

"Пірнай"

Кліп і пісня, з яких почалося гучне повернення дуету Alyosha & Vlad Darwin на велику сцену. Неймовірно ніжна пісня, яка стала саундтреком всіх закоханих пар!

"Зірка"

Пісня - освідчення в коханні, яке Vlad Darwin присвятив своїй дружині - Христині Марті. Вперше пісня прозвучала на весіллі у артистів, як подарунок для коханої. А пізніше Влад презентував кліп, до якого увійшли і кадри сімейних архівних відео пари.

"Без умов"

Новий етап в житті Vlad Darwin - поява сина! Саме йому він присвятив свою нову пісню і відео. У них творчо артист висловив безумовну любов, які батьки відчувають до своїх дітей!

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Автор: Діана Могилєвич