Вийшов тизер довгоочікуваного 2 сезону 'Списку смертників' з Крісом Праттом (відео)

Прем'єра продовження серіалу запланована на 21 жовтня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Prime Video показав перший тизер довгоочікуваного другого сезону екшн-трилер-серіалу "Список смертників" (The Terminal List).

В центрі сюжету – "морський котик" Джеймс Ріс, єдиний, хто вижив після того, як його група потрапила в засідку під час секретної місії. Повернувшись додому, Ріс дізнався про таємну змову і причетність до трагедії політичних еліт власної країни. Використовуючи свій досвід участі в спецопераціях, він розпочав власну місію з персонального усунення ворогів у вищих ешелонах влади.

Другий сезон Ріс розпочне як вигнанець, вимушений переховуватися за вбивства, скоєні в попередньому сезону. Однак згодом він отримає шанс очистити своє ім'я, якщо погодиться знову працювати на уряд.

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Головну роль у серіалі виконує зірка франшиз "Вартові Галактики" і "Світ Юрського періоду" Кріс Пратт.

Також у першому сезоні були задіяні Тейлор Кітч ("Люди Ікс: Початок. Росомаха", "Морський бій", серіали "Справжній детектив", "Первісна Америка"), Шон Ганн ("Вартові галактики", "Загін самогубців"), Констанс Ву ("Шалено багаті азіати", "Труднощі асиміляції"), Джин Тріпплхорн ("Основний інстинкт", серіал "Мислити як злочинець"), Райлі Кіо ("Божевільний Макс: Дорога люті", "Удача Логана", "Диявол завжди тут") і Патрік Шварценеггер (серіали "Королеви крику", "Білий лотос").

У другому сезоні каст поповнили Габріель Луна ("Термінатор: Фатум", серіали "Справжній детектив", "Агенти Щ.И.Т.", "Останні з нас"), Мартін Сенсмеєр ("Чудова сімка", "Вітряна ріка", серіали "Світ Дикого Заходу", "Єллоустоун"), Коста Ронін (серіали "Американці", "Батьківщина") та Кейтлін Бассетт (серіал "Квантовий стрибок").

Прем'єра другого сезону серіалу запланована на 21 жовтня 2026 року. Він налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

"Список смертників" – що відомо про серіал

Перший сезон серіалу "Список смертників" вийшов влітку 2022 року та одразу став хітом серед аудиторії (хоча критики були більш суворі в оцінках).

Про продовження серіалу на другий сезон стало відомо ще на початку лютого 2023 року, але вийде він тільки зараз.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 7,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має лише 42% схвалення від критиків, але аж і 94% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 40 зі 100 балів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки), а широка аудиторія – в 8,5 з 10 балів (відповідає характеристиці "всезагальне визнання").

У 2025 році вийшов серіал-приквел "Список смертників: Темний вовк", що зосередився на персонажі Бена Едвардса з першого сезону у виконанні Тейлора Кітча, показуючи його шлях від морського котика ВМС США до агента ЦРУ, із заглибленням у темну сторону війни та її людську ціну.

Цей серіал був сприйнятий критиками набагато краще. Наразі оцінка "Темного вовка" на IMDb становить 7,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 75% схвалення від критиків і 80% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 66 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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