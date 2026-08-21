Дейв Батіста став новим Кратосом у серіалі God of War від Amazon

Актор замінив Райана Херста, який вибув із проєкту через травму.

Дейв Батіста офіційно затверджений на роль Кратоса в серіалі God of War від Amazon. Актор замінив Райана Херста, який вибув із проєкту через травму. На той момент Херст уже встиг знятися в чотирьох епізодах та промоматеріалах.

Творці серіалу вирішили, що перезняти чотири готові серії з Батістою буде краще, ніж чекати на відновлення актора, до того ж за час простою підріс би й екранний Атрей. За інформацією Variety, зйомки мають поновитися в найближчі тижні.

Вибір Батісти виглядає цілком логічним: колишній реслер WWE вже не раз грав великих і фізично сильних персонажів. Глядачам він знайомий насамперед за роллю Дракса у фільмах Marvel, а також за образом Раббана Харконнена у серіалі "Дюна".

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Шоуранером і сценаристом екранізації God of War стане Рональд Д. Мур – творець серіалів "Зоряний крейсер "Галактика"", "Чужинка" та "Заради всього людства". Перші дві серії зніме Фред Туа, який працював над "Хлопцями" та "Фоллаутом".

Сюжет серіалу заснований на сучасній ігровій версії історії Кратоса. У центрі уваги опиниться колишній бог війни, який після подій грецької саги намагається побудувати нове життя разом зі своїм сином Атреєм. До першого сезону увійде 10 епізодів, Amazon одразу замовила два сезони.

До акторського складу також увійшли Менді Патінкін у ролі Одіна, Ед Скрейн у ролі Бальдра, Макс Паркер у ролі Хеймдалла, Оулавюр Даррі Оулафссон у ролі Тора, Тереза Палмер у ролі Сіф, Аластер Дункан у ролі Міміра, Джефф Гулка у ролі Сіндрі та Денні Вудберн у ролі Брока.

Нагадаємо, у виробництві також знаходяться серіальні адаптації таких популярних ігрових франшиз, як Baldur's Gate, Wolfenstein, Far Cry та Mass Effect.

А вже 16 лютого 2027 року вийде абсолютно нова гра за мотивами God of War із підзаголовком Laufey, у якій потрібно грати за Фей – дружину Кратоса та матір Атрея. Також у розробці вже знаходиться нова частина, присвячена Кратосу.

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