Премія "Золотий глобус" у 2022 році не буде транслюватися по телебаченню, або онлайн.
Про це повідомив представник Асоціації іноземної преси Голлівуду (HFPA), передає Deadline.
"Цього року захід буде приватним і не транслюватиметься в прямому ефірі, - сказав співрозмовник інтернет-видання. - Ми будемо надавати інформацію про переможців в режимі реального часу на сайті Golden Globes і в наших соціальних мережах".
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Повні результати вручення премії будуть оголошені в прес-релізі після приблизно 90-хвилинної церемонії. Сама церемонія нагородження відбудеться 9 січня.
Премія "Золотий глобус"
"Золотий глобус" присуджується голлівудською Асоціацією іноземної преси з 1944 року. Переможців обирають шляхом голосування 90 міжнародних журналістів, які живуть у Голлівуді. Номінанти цього року стали відомі в грудні.