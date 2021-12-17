На фестивалі в секції Specials покажуть новий драматичний фільм з Ізабель Юппер у головній ролі під назвою "Про Джоан " Лорана Ларів'є.

Французька актриса Ізабель Юппер отримає почесного "Золотого ведмедя" Берлінського кінофестивалю за кар'єрні досягнення.

Церемонія нагородження пройде 15 лютого. Вручить премію Юппер голова журі основного конкурсу, режисер М. Найт Шьямалан. "Юппер - одна з найбільш різнобічних актрис у світі, яка зіграла вражаючу кількість персонажів майже в 150 кінофільмах", - йдеться у повідомленні на сайті кінофестивалю.

Також на фестивалі в паралельній секції Specials покажуть новий фільм з Ізабель Юппер у головній ролі під назвою "Про Джоан" Лорана Ларів'є.

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"Ізабель Юппер - більше, ніж знаменита актриса - вона безкомпромісний художник, який без вагань ризикує і нехтує основними тенденціями. Вручення їй найпрестижнішої нагороди - це акцентування уваги на кіно як на незалежному і безумовному виді мистецтва. Ми часто розглядаємо акторів як інструмент в руках кінематографістів, але Ізабель Юппер є яскравим прикладом того, що динаміка може бути справжнім обміном. Актори можуть бути справжнім двигуном створення не тільки емоцій, а й концепцій кіно", - пояснили свій вибір організатори.

Хто така Ізабель Юппер

Ізабель Юппер народилася 16 березня 1953 року в Парижі. Почала вчитися акторській майстерності у віці 14 років, а пізніше вступила до Вищої національної драматичної консерваторії в Парижі.

Свою кар'єру вона почала на сцені, а дебютувала на екрані у фільмі "Фаустіна і спекотне літо" режисера Ніни Компаніз. Перша поява Юппер в міжнародному проекті була у фільмі "Бутон троянди" режисера Отто Премінгера. Два роки по тому її головна роль сором'язливої молодої жінки Беатріс в опері Клода Горетта "Мереживниця" принесла акторці премію BAFTA як "найбільш перспективний новачок".

Також актриса є володаркою двох премій "Сезар", а фільм "Вона" (2016) приніс Юппер премію "Золотий глобус". Юппер - призер трьох з чотирьох найпрестижніших кінофестивалів світу: Каннського (двічі), Берлінського і Венеціанського (двічі).

Автор: Ірина Погоріла