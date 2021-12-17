Французька актриса Ізабель Юппер отримає почесного "Золотого ведмедя" Берлінського кінофестивалю за кар'єрні досягнення.
Церемонія нагородження пройде 15 лютого. Вручить премію Юппер голова журі основного конкурсу, режисер М. Найт Шьямалан. "Юппер - одна з найбільш різнобічних актрис у світі, яка зіграла вражаючу кількість персонажів майже в 150 кінофільмах", - йдеться у повідомленні на сайті кінофестивалю.
Також на фестивалі в паралельній секції Specials покажуть новий фільм з Ізабель Юппер у головній ролі під назвою "Про Джоан" Лорана Ларів'є.
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"Ізабель Юппер - більше, ніж знаменита актриса - вона безкомпромісний художник, який без вагань ризикує і нехтує основними тенденціями. Вручення їй найпрестижнішої нагороди - це акцентування уваги на кіно як на незалежному і безумовному виді мистецтва. Ми часто розглядаємо акторів як інструмент в руках кінематографістів, але Ізабель Юппер є яскравим прикладом того, що динаміка може бути справжнім обміном. Актори можуть бути справжнім двигуном створення не тільки емоцій, а й концепцій кіно", - пояснили свій вибір організатори.
Хто така Ізабель Юппер
Ізабель Юппер народилася 16 березня 1953 року в Парижі. Почала вчитися акторській майстерності у віці 14 років, а пізніше вступила до Вищої національної драматичної консерваторії в Парижі.
Свою кар'єру вона почала на сцені, а дебютувала на екрані у фільмі "Фаустіна і спекотне літо" режисера Ніни Компаніз. Перша поява Юппер в міжнародному проекті була у фільмі "Бутон троянди" режисера Отто Премінгера. Два роки по тому її головна роль сором'язливої молодої жінки Беатріс в опері Клода Горетта "Мереживниця" принесла акторці премію BAFTA як "найбільш перспективний новачок".
Також актриса є володаркою двох премій "Сезар", а фільм "Вона" (2016) приніс Юппер премію "Золотий глобус". Юппер - призер трьох з чотирьох найпрестижніших кінофестивалів світу: Каннського (двічі), Берлінського і Венеціанського (двічі).